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Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
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Серіал "Гра престолів" завоював серця мільйонів глядачів по всьому світу. Успіх фільму не міг не викликати зацікавленості до його акторів, подробиць зі знімального майданчика та інших деталей. Ми підготували для вас підбірку цікавих та маловідомих фактів про серіал.
Цілком можливо, що це найуспішніший телесеріал в історії, адже за рейтингом він вже давно обігнав легендарний "Клан Сопрано".
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Ар’я Старк та її приховані таланти
Мейсі Вільямс, яка зіграла юну Ар’ю Старк, вперше знімалася в кіно і дуже переживала. Дівчинка хотіла зіграти максимально реалістично, тому постійно репетирувала. Так як за книгою її героїня була шульгою, то Мейсі вчилася писати і фехтувати лівою рукою й досягла чималих успіхів. Це була особиста ініціатива Вільямс, що приємно здивувало режисера.
Порноактриса на зйомках
Актриса, яка зіграла в серіалі кохану Тіріона, не ніяковіла в процесі зйомок сцен сексу. Річ у тім, що до того, як прийти у “велике кіно”, вона кілька років знімалася в порнофільмах.
Голова Джорджа Буша
Ті глядачі, які уважно дивилися перший сезон “Гри престолів”, помітили відрубану голову дуже схожу на колишнього президента США Джорджа Буша. Творцям серіалу довелося перепросити за схожість манекена з політиком.
Мадонна і сукня Дайнеріс
Серед шанувальників серіалу не тільки звичайні телеглядачі, а й справжні зірки. Відомо, що співачка Мадонна – пристрасна шанувальниця серіалу. Одного разу поп-діва навіть попросила у творців серіалу плаття своєї улюбленої героїні – Дейнеріс Таргаріен. За словами Мадонни, незвичайний наряд їй був потрібен для того, щоб відсвяткувати Пурім.
Несправжня зброя
У фільмі багато сцен, де фігурують вершники зі зброєю. Актори другого плану дуже боялися випадково травмувати коней справжньою зброєю, тому на їх прохання списи й мечі виготовили з бамбука і гуми, а потім пофарбували.
Одружений Джон Сноу
Роман між Джоном Сноу та здичавілою, який закінчився дуже сумно, мав продовження в реальному житті. Кіт Герінґтон і Роуз Леслі так сподобалися один одному, що почали зустрічатися, а пізніше й зовсім вирішили узаконити свої стосунки.
Сценаристи випереджають Джорджа Мартіна
Серіал знімався настільки динамічно, що іноді випереджав вихід нових книг Джорджа Мартіна. Через це існує ряд відмінностей між книгами й фільмом. Але автор романів стверджує, що це анітрохи його не бентежить. Сценаристи працюють в тісній співпраці з Мартіном і знають основне – чим все закінчиться, адже сюжет невиданих книг письменника зберігається в його пам'яті.
Таємна серія
Якось творці популярного серіалу натякнули на існування пілотної серії, яку глядач ніколи не побачить. У цій серії використані не тільки інші актори, а й незвичні для серіалу декорації.
Піратський напад
Ще до того як стати популярним, серіал поставив інший рекорд. У 2014 році він став найвикачуванішим із піратських торрент-сайтів серіалом. Творці “Гри престолів” ніколи не обурювалися з цього приводу і стверджували, що навпаки раді неймовірному інтересу, який викликав у глядачів серіал.
Нове слово
Відомо, що серіал насичений не тільки кривавими смертями, а й сценами сексу. Завдяки “Грі престолів” в кінематографі з'явився абсолютно новий термін – “секспозиція”. Так режисер фільму коротко називав моменти, коли герої фільму займалися сексом.
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