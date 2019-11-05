На дельфінах, мітлі або своїх двох: як Греті Тунберг пропонують дістатися до Європи зі США

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг виклала в твіттері пост, в якому попросила підписників допомогти їй з поверненням в Європу зі США. Нагадаємо, що до Штатів вона приїхала для участі в скандально відомому саміті ООН про зміну клімату. Що ж порадили їй коментатори – читайте далі!

Річ у тім, що у США Грета Тунберг приїхала ще й для того, щоб потрапити потім на Конференцію ООН про зміну клімату (COP-25). Однак через заворушення в первісному місці проведення – Чилі – захід перенесли до Мадрида, де він пройде з 2 по 13 грудня.

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Оскільки #COP25 офіційно перенесли з Сантьяго в Мадрид, мені потрібна допомога. Виявилося, що я проїхала півсвіту не в тому напрямку. Тепер мені потрібно знайти спосіб перетнути Атлантику в листопаді. Я буду вдячна, якщо хтось допоможе мені знайти транспорт.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

Ситуація ускладнюється тим, що Грета принципово не літає на літаках, адже це не екологічний вид транспорту. Так, з Європи в США активістка прибула на екологічній яхті яхстмена Бориса Херманна: судно оснащене водними турбінами для вироблення електроенергії, має корпус з композиту, вітрила з кевлара – найміцнішого в світі матеріалу синтетичного походження.

Не сумніваємося, що Тунберг запропонують масу екологічних способів повернутися в Європу з Америки, проте наразі користувачі в коментарях зайняті в основному тим, що вправляються в дотепності:

Грета Тунберг прославилася восени минулого року, коли почала проводити поодинокі страйки проти зміни клімату біля будівлі шведського парламенту в Стокгольмі. В результаті її підтримали школярі в усьому світі, і ініціатива Тунберг перетворилася на міжнародний рух за збереження екології.

У вересні цього року Тунберг виступила на кліматичному саміті ООН з резонансною промовою, звинувативши політиків в тому, що вони відібрали в неї дитинство.

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