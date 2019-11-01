Екоактивістка Грета Тунберг вразила своїм костюмом на Хеловін

16-річна екоактивістка Грета Тунберг вирішила сильно не заморочуватися з костюмом на Хеловін. Дівчина поділилась своїм образом з підписниками в Twitter.

Отже, Грета Тунберг на Хеловін вибрала образ себе.

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У Twitter дівчина написала, що зазвичай не відзначає це свято, але вирішила дати йому шанс. Над образом їй, ясна річ, не довелося довго думати.

So today is Halloween. I don’t celebrate it back home, but I thought I might give it a try.

And apparently when it comes to scaring a bunch of angry climate crisis deniers - I don’t even have to dress up!! #trickortreat pic.twitter.com/Nt6CHRU3Q8 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

Коли треба налякати групу тих, хто злісно заперечує кліматичну кризу, мені навіть костюм не потрібен! – пише Грета.

І це правда – її емоційний виступ на саміті ООН у вересні – вкотре це доводить. Особливо, якщо слухати його дез-метал-ремейк.

Під твітом підписники поділилися фотографіями, на яких вони (або їхні вихованці) зустрічають День всіх святих в образі безстрашної дівчинки, яка намагається врятувати світ:

In honour of you this Halloween! pic.twitter.com/QklQXjIiSl — Jamie Park (@MissJamie86) November 1, 2019

Not all heros wear capes. pic.twitter.com/QwOwxhpOi9 — Mikey G-Town (@mikey_gtown) November 1, 2019

So I dressed like you tonight 'cause you cause so much fear in people and I love it. Go Greta go!! pic.twitter.com/5KjSrzpZUj — Ana Cialicu (@ACialicu) November 1, 2019

This is my daughter who dressed up as you today Greta, spreading the word here in Dublin, Ireland #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/K9TincG2li — Celine Mackessy (@celbmack) November 1, 2019

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