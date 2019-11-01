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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Екоактивістка Грета Тунберг вразила своїм костюмом на Хеловін

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Грета Тунберг вразила костюмом - фото 1
Грета Тунберг вразила костюмом

16-річна екоактивістка Грета Тунберг вирішила сильно не заморочуватися з костюмом на Хеловін. Дівчина поділилась своїм образом з підписниками в Twitter.

Отже, Грета Тунберг на Хеловін вибрала образ себе.

І ще: Як у світі відсвяткували Хеловін: добірка найцікавіших костюмів

У Twitter дівчина написала, що зазвичай не відзначає це свято, але вирішила дати йому шанс. Над образом їй, ясна річ, не довелося довго думати.

Коли треба налякати групу тих, хто злісно заперечує кліматичну кризу, мені навіть костюм не потрібен! – пише Грета.

І це правда – її емоційний виступ на саміті ООН у вересні – вкотре це доводить. Особливо, якщо слухати його дез-метал-ремейк.

Під твітом підписники поділилися фотографіями, на яких вони (або їхні вихованці) зустрічають День всіх святих в образі безстрашної дівчинки, яка намагається врятувати світ:

Читайте також: Жінка одягнула костюм кажана на Хеловін: реакція її кішки безцінна

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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