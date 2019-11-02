Леонардо Ді Капріо розповів, кого вважає лідером нашого часу

Актор Леонардо Ді Капріо й екоактівістка Грета Тунберг – борці за благо довкілля. Вони зустрілися, щоб об'єднати свої сили й обговорити місію зі збереження планети. Фото із зустрічі Ді Капріо опублікував в Instagram.

Нагадаємо, що актор Леонардо Ді Капріо вже довгі роки є засновником власного Фонду щодо захисту навколишнього середовища.

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У коментарі під знімком актор назвав Грету Тунберг лідером нашого часу і нагадав, що всіх нас буде судити історія, натякаючи, що людство сприймає природу планети як належне і нічого не робить для того, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися життям на Землі.

Сподіваюся, послання Грети стане тривожним сигналом для світових лідерів, що час бездіяльності минув. Саме через Грету та молодих активістів по всьому світу я з оптимізмом дивлюся на майбутнє. Було честю провести час з Гретою. Ми взяли на себе зобов'язання підтримувати один одного в надії забезпечити світле майбутнє для нашої планети, – пише Ді Капріо.

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