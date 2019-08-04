На Чорному й Азовському морях очікують потужний шторм

Рятувальники попередили українців про шторм, який у неділю очікується в акваторіях двох морів.

На акваторії і в портах Чорного й Азовського морів оголошено штормове попередження у зв'язку з переміщенням циклону. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Очікується посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському 13-15 дм", − йдеться в повідомленні. Крім того, рятувальники попереджають про сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали у Дніпропетровській і Кіровоградській областях. В окремих районах прогнозують пориви вітру до 25-30 м/с, а також град.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Одеській і Кіровоградській областях знеструмлено 40 населених пунктів. Сильний вітер і гроза поламали дерева та підтопили будинки. Зазначимо, що погода в Україні у серпні не надто відрізнятиметься від щорічної норми, однак встигне повернути спеку до кінця літа. Детальніше читайте далі.

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