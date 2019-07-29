Як виглядає пекельна спека у Великобританії: епічні фото

Великобританію накрило хвилею рекордної спеки, тому місцеві мешканці усіляко намагаються сховатись від палючого сонця. Ці фото викликають співчуття та усмішку водночас.

Літо досягло "точки кипіння", і це можна буквально сприймати через неймовірну спеку майже по всій Західній Європі. Аеропорт Лондона Хітроу зафіксував температуру у 36,9 градуса що є новим рекордом липня. А у Кембриджі вдень повітря прогрілося до +38.

Тим часом: Аномальна спека може зруйнувати те, що залишилося від Нотр-Даму

Зміна клімату збільшила ймовірність та суворість теплових хвиль по всій Європі, тому місцевим мешканцям довелось змагатись у креативності, щоб хоча б якось врятувати себе від спеки.

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