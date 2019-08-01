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Прогноз погоди в Україні на серпень: спека повернеться

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погода в Україні - фото 1
погода в Україні

Погода в Україні у серпні не надто відрізнятиметься від щорічної норми, однак встигне повернути спеку до кінця літа. Детальніше читайте далі.

Глава відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, на яку погоду очікувати українців в останній місяць літа. Попри те, що початок серпня доволі прохолодний, вже у новому тижні спекотна погода почне поступово повертатися. До того ж, поменшає опадів у вигляді дощу з грозами, які зараз активізувались майже по всій країні.

Детальніше: Погода в Україні 1 серпня: різке похолодання накриє країну

У серпні середня температура складе до +19+24, а у гірських районах трохи менше – +16+18, однак ці показники є трохи вищими за традиційні щорічні значення.

Прогноз на серпень - фото 345000
Прогноз на серпень

"Серпень буде спекотний. Середньомісячна температура, прогнозуємо, буде вища за норму. Опади ж мають відповідати середнім багаторічним значенням 36-84 міліметри за місяць, у Карпатах 104-122 міліметри", – пояснює Владислав Білик. Відзначимо, що абсолютний максимум температури в серпні складає +34+42, а мінімум +1+7.

Яку погоду очікувати в серпні - фото 345001
Яку погоду очікувати в серпні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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