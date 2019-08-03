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У Гватемалі фотограф показав момент удару блискавки у верхівку вулкана

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Блискавка попала у вулкан - фото 1
Блискавка попала у вулкан / nauka.vesti

Фотограф Серхіо Монтафар встиг зафіксувати унікальний та вражаючий момент. На магічному фото видно, як яскрава блискавка б'є в саму вершину кратера Волкан-де-Аґуа.

Так, на ефектному знімку можна побачити той момент, коли електрикою пронизує дві антени зв'язку, які розташовані на верхівці кратера вулкана висотою 3761 метр у Гватемалі. Варто відзначити, що рідкісне видовище пояснили фахівці з NASA.

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Блискавка попала у вулкан Волкан-де-Аґуа - фото 345404
Блискавка попала у вулкан Волкан-де-Аґуа

Науковці розповіли, що внутрішні повітряні потоки викликають зіткнення крижаних часток всередині хмар, в результаті чого електричні заряди розділяються між верхньою і нижньою частинами хмар. В результаті з хмари "проростають" швидкі електричні заряди – блискавки.

За даними NASA щомісяця по всьому світу спостерігається близько шести тисяч блискавок.

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Джерело: space
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