У Гватемалі фотограф показав момент удару блискавки у верхівку вулкана

Фотограф Серхіо Монтафар встиг зафіксувати унікальний та вражаючий момент. На магічному фото видно, як яскрава блискавка б'є в саму вершину кратера Волкан-де-Аґуа.

Так, на ефектному знімку можна побачити той момент, коли електрикою пронизує дві антени зв'язку, які розташовані на верхівці кратера вулкана висотою 3761 метр у Гватемалі. Варто відзначити, що рідкісне видовище пояснили фахівці з NASA.

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Блискавка попала у вулкан Волкан-де-Аґуа

Науковці розповіли, що внутрішні повітряні потоки викликають зіткнення крижаних часток всередині хмар, в результаті чого електричні заряди розділяються між верхньою і нижньою частинами хмар. В результаті з хмари "проростають" швидкі електричні заряди – блискавки.

За даними NASA щомісяця по всьому світу спостерігається близько шести тисяч блискавок.

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