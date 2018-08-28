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На честь героя Гри престолів створять пиво

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На честь Кіта Харінгтона випустять пиво - фото 1
На честь Кіта Харінгтона випустять пиво / gettyimages

Пивоварня Ommegang уклала договір з HBO та пообіцяла створити ексклюзивне пиво "Гри престолів".

Напій буде називатися King in the North ("Король Півночі"), з лімітованим випуском.

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Це буде імперський стаут (міцне темне пиво) і буде розливатися у пляшки об'ємом 0,75 літра.

Вже названа приблизна ціна – 12,99 долара США. Перші партії мають зварити до Чорної П'ятниці – 23 листопада.

Пиво отримає назву King in the North - фото 272668
Пиво отримає назву King in the North / thedailymeal

Це не перший алкогольний напій, присвячений серіалу. В Ommegang є колекція з назвою Royal Reserve Collection. До її складу входить: Hand of the Queen присвячений Тіріону Ланністеру, Mother of Dragons – Дейенеріс, Queen of the Seven Kingdoms – Серсеї Ланністер.

Крім того, натхненні серіалом розробники пообіцяли, що скоро в кожного з'явиться шанс побудувати свої Сім Королівств у грі Reigns: Game of Thrones.

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Джерело: thedailymeal
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