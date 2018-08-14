Автор Гри престолів пояснив вбивства своїх героїв

Американський письменник Джордж Мартін, який є автором фентезійної саги Пісня льоду і полум'я, покладеної в основу серіалу Гра престолів, пояснив численні вбивства героїв.

Про це він розповів в інтерв'ю, опублікованому на Facebook-каналі PBS.

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За словами письменника, вбивство ключових персонажів пов'язано з його любов'ю до книг Джона Толкіна, який написав "Володаря перснів". Зокрема, Мартін пригадав смерть Гендальфа.

Кадр з фільму Володар перснів

"Я не можу пояснити вплив, який це справило на мене в 13 років. Не можна вбивати Гендальфа! Конан же не помер у книгах про Конана. Толкін порушив це правило. І за це я завжди буду його любити", – заявив він. Також письменник додав, що після смерті Гендальфа напруга в трилогії зростає "в тисячу разів", оскільки читач усвідомлює, що наступним загинути може хто завгодно.

Кадр з серіалу Гра престолів

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