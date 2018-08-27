Гра престолів: з'явилися фінальні кадри восьмого сезону

У мережі з'явилися відеофрагменти заключного сезону знаменитого серіалу "Гра престолів".

Відео з'явилося на Youtube телеканалу HBO. Компанія вирішила показати фрагменти всіх новинок, які представить публіці у 2019 році. Серед них і восьмий сезон "Гри престолів".

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Відомо, що зйомки серіалу вже підійшли до кінця. Однак точна дата прем'єри поки невідома. Зазвичай нові сезони "Гри престолів" починали показувати навесні, але на цей раз творці обіцяють прем'єру раніше.

Відзначимо, серіал "Гра престолів" знімається з 2011 року, попередній сезон вийшов навесні 2017 року.

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