МОЗ дало рекомендації з домедичної допомоги в умовах воєнного стану

Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації з надання домедичної допомоги в умовах воєнного стану. Що робити у кризовій ситуації цивільним особам?

Під час війни саме від ваших дій залежатиме життя та здоров’я потерпілого.

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Ось головні рекомендації МОЗ:

Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. Якщо маєте можливість, перемістіть постраждалого у більш безпечне місце. Оцініть його стан. Перевірте, чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан. Зверніться за номером 103 для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС) Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого. Правильно накладений кровоспинний джгут/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію. Покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків. Не залишайте постраждалого самого.

Рекомендації з домедичної допомоги / lviv.media

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