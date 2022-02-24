У Києві запровадили комендантську годину: що це означає

У столиці України запроваджують комендантську годину. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

В ефірі каналу "Україна 24" він оголосив про запровадження комендантської години у Києві. Детальніше читайте на Радіо MAXIMUM!

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Що передбачає комендантська година у Києві

Мовиться про те, що з 22:00 до 7:00 не можна буде виходити з дому без поважних причин.

Віталій Кличко зауважує, що це вимушений крок, але у нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, він необхідний задля безпеки мешканців столиці.

Під час комендантської години не працюватиме громадський транспорт.

Натомість станції метрополітену будуть доступні як укриття у цілодобовому режимі.

Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівниками змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково мати при собі документи, що засвідчують особу, – наголосив він.

Нагадаємо, що звуки сирен по містах передбачають, що потрібно готуватись до надзвичайної ситуації. Звісно ж, не втрачаючи віру у нашу армію, варто підготувати тривожну валізку та стежити за місцевими та національними інформаційними порталами. Серед рекомендацій у випадку погіршення ситуації є обов'язковий перехід до безпечних місць, пише Радіо MAXIMUM. Краще завчасно знайти сховища на картах.

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