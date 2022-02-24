Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

У Києві запровадили комендантську годину: що це означає

  • 103
Кличко оголосив про комендантську годину у Києві - фото 1
Кличко оголосив про комендантську годину у Києві

У столиці України запроваджують комендантську годину. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

В ефірі каналу "Україна 24" він оголосив про запровадження комендантської години у Києві. Детальніше читайте на Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: Тривожна валізка: як швидко зібрати та що покласти

Що передбачає комендантська година у Києві

Мовиться про те, що з 22:00 до 7:00 не можна буде виходити з дому без поважних причин.

Віталій Кличко зауважує, що це вимушений крок, але у нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, він необхідний задля безпеки мешканців столиці.

Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівниками змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково мати при собі документи, що засвідчують особу, – наголосив він.

У Києві запровадили комендантську годину: що це означає - фото 498699

Нагадаємо, що звуки сирен по містах передбачають, що потрібно готуватись до надзвичайної ситуації. Звісно ж, не втрачаючи віру у нашу армію, варто підготувати тривожну валізку та стежити за місцевими та національними інформаційними порталами. Серед рекомендацій у випадку погіршення ситуації є обов'язковий перехід до безпечних місць, пише Радіо MAXIMUM. Краще завчасно знайти сховища на картах.

Читайте також: Чому варто донатити фонду Повернись живим, а не PlantATreeCo

пропозиції партнерів
Новини