Хочете здати кров для військових? Інструкція, як це зробити

Донорські центри України роблять стратегічні запаси крові у разі великої кількості поранених. Від донорів наразі необхідна готовність здати кров за запрошенням.

Враховуючи ситуацію, країні можуть знадобитися запаси крові та препарати з плазми. Докладніше про адреси та контакти центрів крові – за посиланням.

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Донорські організації просять за можливості здавати кров. Особливо важливим буде внесок мешканців Харківської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської областей.

Основні вимоги до тих, хто хоче стати донором:

вік від 18 років;

документ, що засвідчує вашу особу як громадянина України або вид на постійне проживання в Україні;

відсутність хронічних захворювань;

достатній відпочинок напередодні донації;

не вживати алкоголю протягом 48 годин;

обов'язковий сніданок, якщо ви йдете на донацію. Ніяких натще. Це завдасть шкоди вашому організму. Проте не вживайте жирні та молочні продукти, а також банани.

У Києві здача крові відбувається у Київському міському центрі крові за адресами: вул. Максима Берлінського, 12 (з 8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста); вул. Миколи Пимоненка, 8 (з 8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (правобережна частина міста); вул. Петра Запорожця, 26 (з 8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).

Інструкція для тих, хто хоче здати кров для військових

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