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Мортіна і Темний лорд – 5 книг фантастичного чтива
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Альтернативний світ у цих книжках захоплює і жахає водночас. Одні з них привабливі, а їхні герої нагадують наших добрих знайомих з дитячих казок. Натомість другі – це суцільні карколомні подорожі у потойбічний світ тисячолітніх історій. Обирайте, що прочитати, адже жодна з них не розчарує.
"Людина у високому замку", Філіп К. Дік
(К.: Комубук, 2020)
Цей роман – один із найвідоміших творів Філіпа Діка, який занурює читача у страхітливий альтернативний світ, дуже схожий на наш власний, проте з однією важливою моторошною відмінністю – це світ, де союзники зазнали поразки у Другій світовій війні. У цій кошмарній антиутопії нацисти захопили Нью-Йорк, японці контролюють Каліфорнію та все західне узбережжя колишніх Сполучених штатів, а африканський континент піддано жахливим експериментам і практично стерто з лиця землі. У нейтральній буферній зоні, яка ділить нові конкуруючі наддержави, живе автор підпільного бестселера, знаний як людина у високому замку.
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Його книга пропонує нове бачення реальності – альтернативу світової історії, в якій держави Осі таки було переможено, даруючи надію для мільйонів зневірених. Але який із двох різновидів реальності справжній? І чи не є світ, описаний у цій книжці, просто одним із багатьох можливих? Людина у високому замку – це класичний роман автора, що ставить під сумнів наші уявлення про світ, який ми називаємо своїм.
"Темний лорд. Юнацькі роки", Джеймі Томсон
(К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2020)
За сюжетом цієї історії, на одній з автомобільних стоянок міста Білощитфілда знаходять знесиленого підлітка, який, до того ж, іще й втратив пам’ять. Насправді ж він усе чудово пам’ятає, а втратив лише страхітливу подобу і силу, а також майже всі магічні здібності, і змушений перебувати в личині звичайного підлітка. Бо ніякий він не Томмі Ллойд, а достеменний Темний Лорд, не здатний приховати потойбічної посмішки, від якої дорослих аж мороз продирає. Історію про Темного Лорда написав британський письменник і автор численних комп’ютерних ігор Джеймі Томсон. Свого часу він отримав премію імені Роальда Дала, тому можете бути певні: книжка про Томмі Ллойда/Темного Лорда не так нажене на вас страху, як добряче розсмішить
"Машина", Дарія Піскозуб
(Х.: Vivat, 2020)
Машині поклоняються. Жерці, які служать їй від народження, не стільки здатні бачити майбутнє, скільки зазирають у минуле. Її передбачень чекають з острахом, намагаючись розгадати знаки, які вона посилає. У постапокаліптичному світі роману Дарії Піскозуб людство знову живе в племенах, які воюють одне з одним за виживання, а загадкова Машина – все, що лишилося від цивілізації. Хтось хоче її олюднити, хтось бореться проти неї, але вона вічна і, здається, спроможна знищити те, що мала би оберігати.
Авторка – львівська письменниця, і хоч "Машина" і дебютна книга авторки, вона вже здобула перемогу на конкурсі фентезійних романів "Брама-2019". Жанр технофентезі порівняно новий для української літератури, і це робить книжку Дарії унікальною. Постапокаліптичний світ, витворений авторкою, має свій лексикон, і список цих неологізмів можна знайти у глосарії наприкінці роману. Наприклад, там є слово "серцевир" – красиве й із досить непростим значенням.
"Інститут часу. У вирі зниклих світів", Ганна Левада
(К.: Зелений Пес, 2020)
У цій книжці – три історії циклу "Інститут Часу", три неймовірні подорожі у часі та просторі, де стираються грані між минулим і майбутнім, де не існує просторових перешкод і меж фантазії. Але пройти цей шлях можуть тільки справжні, ті хто вміє відрізняти добро від зла. Дипломна робота для студентів може стати неабияким випробуванням, особливо якщо для її виконання потрібно вирушити в минуле. Даша і Микита відчайдушно беруться до проєкту, навіть не підозрюючи, скільки несподіванок він їм принесе і яка купа пригод чекає попереду. Минуле приховує багато загадок, але героям книги "Дипломна робота" під силу їх розгадати.
Таємничі зникнення та інші перипетії другої книги – "Місце, якого не існує" – триматимуть у напрузі до самого кінця. Мрії збуваються зовсім не так, як хотілося б героям, і хто знає, що станеться, коли вони відправляться в подорож африканською саванною? І коли пам’ять про них буде стерто? Лише після таких двох мандрівок Даша і Микита будуть готові до головного випробування – участі в тисячолітній війні. Зустрічі з гігантами і міфічними богами очікують у третій книзі циклу - "Війна богів". Ця книга захоплює й не відпускає з першої до останньої сторінки. Для кожної з мандрівок героям знадобиться справжнє кохання і незламна дружба – лише вони допоможуть пройти всі випробування.
"Мортіна та примарний друг", Барбара Контіні
(К.: Школа, 2020)
У цій історії напередодні Нового року на Покинутій віллі з’являється таємничий хлопчик-привид. Звідки ж він узявся? Саме це й намагається з’ясувати Мортіна, дівчинка-зомбі, та її вірний пес Смуток. Мортіна на все зважиться заради друга: і відірве собі руки-ноги, і викине голову у вікно, і прокрадеться в церкву, і навіть сховається в труні. Страшно? Авжеж!
Історія про Мортіну здобула світову популярність і перекладена понад 20 мовами. За сюжетом, Мортіна – звичайнісінька дівчинка, тільки вона зомбі! Разом з тіткою і песиком вона живе в занедбаному замку. Одного разу до них у вікно стукає хлопчик-привид, який не пам'ятає, хто він такий. А це дуже погано! Тому що примари, які забули своє ім'я, потрапляють у Край Забуття і зникають назавжди! Але хлопчикові пощастило. Мортіна нічого не боїться і зробить все, щоб врятувати свого нового друга! Добра і смішна італійська казка, придумана і намальована Барбарою Кантіні вже стала популярною в Європі.
Ігор Бондар-Терещенко
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