Mortal Kombat: дивіться трейлер фільму, знятого по культовій відеогрі

У мережі з'явився дебютний трейлер "Mortal Kombat". Фільм натхненний однойменною відеогрою, і героєм нової історії є боєць змішаних єдиноборств Коул Янг, якого раніше не було у франшизі.

У головного персонажа, якого зіграв майстер бойових мистецтв Льюїс Тан, на грудях є родима пляма у вигляді дракона, це символ турніру "Смертельна битва". Герой усвідомлює свою спадщину, тільки коли імператор Зовнішнього світу Шан Цзун посилає за ним Саб-Зіро.

Mortal Kombat, дивіться трейлер фільму, знятого за мотивами культової гри:

У фільмі також знімалися Хіроюкі Санада, Джессіка МакНемі, Джо Таслім, Таданобу Асано, Сісі Стрінгер і Чинь Хань. Режисером картини став Саймон МакКвойд. Фільм вийде 16 квітня у США і на HBO Max.

Раніше стало відомо про вихід серіалу "Last of us" за мотивами однойменної гри. Режисером пілотного випуску стане Кантемір Балагов.

