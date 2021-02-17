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Warner Bros показала анімовані постери екранізації Мортал Комбата

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Екранізація відеогри Мортал Комбат - фото 1
Екранізація відеогри Мортал Комбат / hollywoodreporter

На офіційній сторінці екранізації відеогри Мортал Комбат у Twitte з'явилися анімовані постери з декількома героями майбутнього фільму.

Так, на цю мить там можна побачити постери з Саб-Зіро (Джо Таслім), Кано (Джош Лоусон), Міліной (Сісі Стрінгер), Кун Лао (Макс Хуан). Також в Twitter анонсується вихід першого трейлера фільму Мортал Комбат 18 лютого.

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Нагадаємо, фільм за мотивами культової гри вийде 16 квітня одночасно у кінотеатрах і на платформі потокового сервісу HBO Max.

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