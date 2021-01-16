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У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat

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Дивіться перші кадри з фільму Смертельна битва - фото 1
Дивіться перші кадри з фільму Смертельна битва

Нарешті ми дочекалися на це. Творці майбутньої картини за мотивами Mortal Kombat поділилися з публікою першими деталями та кадрами проєкту. І схоже, кіношники дійсно серйозно поставилися до першоджерела. Фанатам гри однозначно сподобаються кадри з екранізації!

На кадрах з фільму можна побачити, що усе герої серії виглядають до біса схожими на свої прототипи з гри Mortal Kombat. Ніякого непотрібного "переосмислення" й "оригінального дизайну".

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Впізнати улюблених бійців можна з одного погляду. Тут вам і Саб-Зіро, і Лю Кенг з Кунг Лао, і Соня Блейд, і Кано, і Джакс і інші. Варто пам'ятати, що канонічний зовнішній вигляд героїв не гарантує якості картини: навіть у фільмах Уве Болла герої нерідко на вигляд вилиті персонажі ігор, але це ні про що не говорить. Тож розслаблятися не варто.

У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443433
У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443431
У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443430
У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443429

Головним героєм картини, що досить незвично, стане не один зі знакових персонажів, а зовсім новий боєць, якого звати Коул Янг. Він володіє таємничою міткою та прихованою силою. З якоїсь причини чаклун Шанг Цунг відкриває на хлопця полювання, і той, втікаючи від нього, опиняється у храмі Рейд, де тренуються бійці Землі. Там він починає готуватися до Смертельної битви, яка вирішить долю нашого світу.

Як заявили творці, фільм стане "сімейною драмою з брутальними сутичками". Крім основної історії про порятунок світу, картина розповість про ворожнечу кланів Скорпіона і Саб-Зіро. Режисер Саймон МакКоуйд трепетно ​​ставиться до міфології серії, і від усіх на майданчику вимагає того ж, що не може не тішити.

У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443432
У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443428
У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat - фото 443427

Нагадаємо, що стрічка отримає "дорослий" рейтинг R (17+). Постановник обмовився, що міг би зробити й AO (21+), але все ж вирішив, що це буде занадто. Усе це означає, що ми побачимо видовищні фаталіті, але без чорнухи та gore-фетишу.

Прем'єра "Смертельної битви", нагадаємо, запланована на 16 квітня 2021 року.

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Джерело: EW
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