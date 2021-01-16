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У мережі показали перші кадри брутальної екранізації Mortal Kombat
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Нарешті ми дочекалися на це. Творці майбутньої картини за мотивами Mortal Kombat поділилися з публікою першими деталями та кадрами проєкту. І схоже, кіношники дійсно серйозно поставилися до першоджерела. Фанатам гри однозначно сподобаються кадри з екранізації!
На кадрах з фільму можна побачити, що усе герої серії виглядають до біса схожими на свої прототипи з гри Mortal Kombat. Ніякого непотрібного "переосмислення" й "оригінального дизайну".
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Впізнати улюблених бійців можна з одного погляду. Тут вам і Саб-Зіро, і Лю Кенг з Кунг Лао, і Соня Блейд, і Кано, і Джакс і інші. Варто пам'ятати, що канонічний зовнішній вигляд героїв не гарантує якості картини: навіть у фільмах Уве Болла герої нерідко на вигляд вилиті персонажі ігор, але це ні про що не говорить. Тож розслаблятися не варто.
Головним героєм картини, що досить незвично, стане не один зі знакових персонажів, а зовсім новий боєць, якого звати Коул Янг. Він володіє таємничою міткою та прихованою силою. З якоїсь причини чаклун Шанг Цунг відкриває на хлопця полювання, і той, втікаючи від нього, опиняється у храмі Рейд, де тренуються бійці Землі. Там він починає готуватися до Смертельної битви, яка вирішить долю нашого світу.
Як заявили творці, фільм стане "сімейною драмою з брутальними сутичками". Крім основної історії про порятунок світу, картина розповість про ворожнечу кланів Скорпіона і Саб-Зіро. Режисер Саймон МакКоуйд трепетно ставиться до міфології серії, і від усіх на майданчику вимагає того ж, що не може не тішити.
Нагадаємо, що стрічка отримає "дорослий" рейтинг R (17+). Постановник обмовився, що міг би зробити й AO (21+), але все ж вирішив, що це буде занадто. Усе це означає, що ми побачимо видовищні фаталіті, але без чорнухи та gore-фетишу.
Прем'єра "Смертельної битви", нагадаємо, запланована на 16 квітня 2021 року.
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