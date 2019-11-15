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Моделі на PornHub залишилися без грошей: до чого тут PayPal

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PayPal припинив співпрацю з PornHub - фото 1
PayPal припинив співпрацю з PornHub

Найбільша дебетова платіжна система PayPal припинила співпрацю з сайтом Pornhub – через сервіс тепер не можна відправити гроші моделям. Про це повідомив сам Pornhub у своєму твіттері.

Представники сервісу для дорослих засмучені таким рішенням системи PayPal, а також попросили користувачів переглянути свої платіжні дані.

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Ми всі засмучені рішенням PayPal припинити виплати понад сотні тисяч моделей, які покладалися на цю систему як на основний засіб отримання прибутку, – написав Pornhub.

Усім користувачам, що збираються платити за контент за допомогою PayPal, компанія порадила якомога швидше оновити платіжні дані. Підтримка сервісу повністю припиниться до кінця цього тижня.

Ознайомитися з новими способами отримання оплати можна на спеціальній сторінці Pornhub.

Щодо PayPal в Україні, то нещодавно глава НБУ пояснив, чому платіжний сервіс не поспішає виходити на ринок нашої країни: "Проблеми, пов'язані з виходом PayPal на ринок України, на мій погляд, не питання регуляторного поля Нацбанку. Якщо PayPal захоче до нас звернутися, я думаю, що дуже швидко отримає тут реєстрацію. Є низка факторів, які призводять до того, що компанія прийняла для себе рішення поки не виходити на український ринок. Наскільки мені відомо, Кабінет Міністрів цьому зараз приділяє велику увагу, зокрема веденням цього питання зайнялося Міністерство цифрової трансформації, тому ми очікуємо, що спільними зусиллями вони консолідують ті проблеми, які могли б стати на заваді виходу PayPal на український ринок".

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