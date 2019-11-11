Глава НБУ пояснив, чому в Україні досі не працює PayPal

Про запуск платіжної системи PayPal в Україні говорять уже кілька років. Улітку цього року глава НБУ звинуватив польський офіс компанії у навмисному затягуванні запуску системи. Тепер же з'явилася нова причина затримки...

У недавньому інтерв'ю виданню Новое Время директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз розповів, чому PayPal повноцінно не працює в Україні.

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"Проблеми, пов'язані з виходом PayPal на ринок України, на мій погляд, не питання регуляторного поля Нацбанку. Якщо PayPal захоче до нас звернутися, я думаю, що дуже швидко отримає тут реєстрацію. Є низка факторів, які призводять до того, що компанія прийняла для себе рішення поки не виходити на український ринок. Наскільки мені відомо, Кабінет Міністрів цьому зараз приділяє велику увагу, зокрема веденням цього питання зайнялося Міністерство цифрової трансформації, тому ми очікуємо, що спільними зусиллями вони консолідують ті проблеми, які могли б стати на заваді виходу PayPal на український ринок".

Раніше Нефьодов заявив, що PayPal не цікавий ринок України

Відтак, чиновник дав вельми абстрактне пояснення, так і не назвавши ту загадкову "низку факторів", які перешкоджають повноцінному запуску платіжної системи.

Ми ж нагадаємо, що наприкінці серпня минулого року на український ринок вийшла дочірня компанія PayPal – Xoom, після чого багато хто заговорив про швидкий вихід самої PayPal на ринок України. Але незабаром після цієї події Максим Нефьодов, який недавно обійняв посаду глави Державної митної служби, прямо заявив, що PayPal просто нецікавий ринок України, тому і повноцінного запуску ніхто не планує.

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