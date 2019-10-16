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Колишня зірка Disney стала найкращою на PornHub

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Белла Торн - фото 1
Белла Торн / pinterest

Колишню актрису Disney Беллу Торн, яка нещодавно дебютувала в кіно з поміткою 18+, відзначили престижною порно-нагородою.

22-річна актриса, більш відома за підлітковими проєктами у Disney, спробувала себе в ролі режисера і зняла для PornHub свій перший фільм. Робота виявилася настільки успішною, що була відзначена премією Vision Award на церемонії Pornhub Awards 2019. От тільки по ТБ її вже не покажуть.

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Вперше проєкт Торн "Він і вона" показали на кінофестивалі в Ольденбурзі, тепер він доступний і на преміум-сторінках порно-ресурсу. Сама актриса стверджує, що це переосмислена історія про Ромео і Джульєтту, прикрашена тематикою БДСМ.

Як розповіла знаменитість журналістам, процес зйомок видався дуже цікавим. Те, що відбувається в кадрі знімали в режимі реального часу і такий досвід у Торн був вперше: "До того ж, це взагалі мій перший фільм, тому було дуже цікаво робити картину, в якій так багато сексу. Це було доволі круто".

Белла Торн - фото 361817
Белла Торн

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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