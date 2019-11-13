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Представлено платіжну систему Facebook Pay для усіх сервісів компанії: чим це зручно

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Представлено платіжну систему Facebook Pay - фото 1
Представлено платіжну систему Facebook Pay / wylsa

Компанія Facebook представила сервіс Facebook Pay – єдину платіжну систему для WhatsApp, Instagram і Messenger. Через неї користувачі зможуть робити покупки всередині продуктів компанії і переказувати гроші.

З 12 листопада Facebook Pay почали запускати в США в додатку Facebook і Messenger, дати запуску в інших країнах невідомі. За допомогою платформи користувачі Instagram, WhatsApp і Messenger зможуть купувати товари та послуги, а підприємці – отримувати гроші. Також повідомляється, що Facebook Pay можна буде налаштувати окремо для кожного з додатків або увімкнути всюди відразу, якщо це доступно. Компанія не активує систему автоматично – це доведеться робити користувачам вручну.

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Заявлені функції Facebook Pay:

  • платежі і перекази всередині додатків і сервісів Facebook;
  • перегляд історії платежів;
  • підтримка в реальному часі через чат в США;
  • "явне розуміння", які сервіси є частиною Facebook.
Представлено платіжну систему Facebook Pay для усіх сервісів компанії: чим це зручно - фото 367849

Платіжна система буде працювати всередині програми Facebook і інших сервісів компанії. Для її використання досить буде вибрати відповідний пункт в меню налаштувань і додати метод оплати. Facebook Pay підтримує більшість кредитних і дебетових карт, а також PayPal. Платіжна система використовує процесинг PayPal і Stripe, а також інших компаній по всьому світу.

У компанії пообіцяли, що платежі будуть безпечними: дані банківських карт і номери рахунків будуть зберігатися в зашифрованому вигляді, а система буде оберігати від шахрайства. Користувачі також зможуть додати пін-код або використовувати біометричні датчики на смартфонах під час проведення платежів.

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Джерело: about.fb
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