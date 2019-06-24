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Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub

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Instagram-модель Бель Делфін - фото 1
Instagram-модель Бель Делфін / Instagram

Шанувальники звинуватили Instagram-модель Бель Делфін у тому, що у своєму акаунті на порносайті красуня публікує ролики не порнографічного характеру. Тому зірка нарвалася на критику від власних фанатів через невиправдані очікування.

Косплеєрка пообіцяла підписникам створити акаунт на порносайті PornHub, якщо її пост набере мільйон лайків. Дівчина виконала свою обіцянку, але у користувачів виникли претензії до контенту, опублікованому на порноресурсі.

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Бель Делфін - фото 336153
Бель Делфін

Дівчина створила для PornHub 12 відео, але вони не містять порнографічного характеру. У роликах модель грає на співзвучності слів і пише "гучні назви" для своїх відео.

Так у ролику під назвою Belle Delphine strokes two big cocks Дельфін гладить двох плюшевих птахів. В англійській мові cock перекладається як "півень" і як "член". Підписники зірки відчули себе обдуреними і розкритикували красуню. Проте відзначимо, що практично всі дописи дівчині в Instagram досить відверті. Насолоджуйся!

Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub - фото 336156

Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub - фото 336152

Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub - фото 336154

Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub - фото 336155

Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub - фото 336157

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Джерело: metro
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