Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві знову опинився у центрі уваги. Так, користувачі мережі активно обговорюють фото дівчини, яка демонструє шпагат на перилах 22-метрового скляного моста. Ми дізналися, хто це така, та зібрали її гарячі фото!

Нова героїня соцмереж – киянка Тамара Ворощенко. Вона професійно займається танцями, а також бере участь в різних конкурсах з twerk і heels (танці на підборах). Фото зі скляного моста дівчина опублікувала тільки вчора, 23 червня, а вони вже облетіли мережу.

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"Милуюсь красою. А ви?", – підписала опубліковані знімки Тамара.

Тамара Ворощенко

На мосту вона була в компанії своїх друзів, які теж можуть похизуватись рельєфними торсами та чудовою фізичною формою.

Незвичайні світлини кияни сприйняли по-різному, але більшість вражена розтяжкою Тамари. Судячи із інших знімків, дівчина здатна на значно більше. Чого тільки вартує запальний тверк у її виконанні! Дивіться самі гарячі фото та відео:

А на це можна дивитись вічно:

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