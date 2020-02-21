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Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими

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21 лютого – День рідної мови - фото 1
21 лютого – День рідної мови

Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні мешкає багато національних меншин, тож українська мова насичена іншомовними словами, які вже стали звичними для нас. Читайте далі та дізнайтеся, які слова з інших мов використовують українці у своїх розмовах.

Від 2000 року у світі відзначають День рідної мови. Це важливе свято для того, аби пам'ятати своє коріння та своє походження. Україна – багатонаціональна країна. Здавна, щонайменше з XIX століття, на території України живуть сформовані національні громади.

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Представники цих груп живуть й досі в Україні великими скупченнями в певних місцевостях, поширеність їхньої мови локалізована.

Мови національних меншин в Україні

  • Російська мова

Основна локація: переважно Схід і Південь України

Слово "парусина" походить від російського слова "парус". Українською "парус" перекладається, як "вітрило", проте слово парусина вже стало українським. Це цупка конопляна, лляна чи напівлляна тканина з товстої пряжі, яка має високу міцність і стійка до вологи.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387357
  • Білоруська мова

Основна локація: Полісся

Слово "калач" означає білий обрядовий хліб особливої форми, випечений із крученого й переплетеного тіста. Саме слово білоруське, проте вжилося в українську мову.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387355
  • Вірменська мова

Основна локація: Крим, Галичина, Прикарпаття, Київ, Чернівці, міста Сходу України

  • Польська мова

Основна локація: Житомирщина, Вінниччина, Галичина, частково Буковина

Слово "бричка" польською буде "bryczka". Це легкий напіввідкритий пасажирський кінний повіз. Українці перебрали це слово на позначення такого транспорту.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387360
  • Словацька мова

Основна локація: Закарпаття

  • Чеська мова

Основна локація: Волинь

Слово "гасло" має чеське походження. Означає умовне слово для обопільного розпізнання, сигнал.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387354
  • Болгарська мова

Основна локація: Одеська, Запорізька область

  • Їдиш

Основна локація: переважно великі міста Правобережжя і Заходу України — Київ, Одеса, Чернівці

Виявляється, що слово "праска" має єврейське походження від "пресл". Це засіб для розрівнювання складок на тканині. Синоніми: утюг, залізко, желізко.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387351
  • Чуваська мова

Основна локація: Крим

  • Естонська мова

Основна локація: Крим

  • Німецька мова

Основна локація: Захід Закарпаття

Слово "бурштин" має німецьке походження й означає скам'янілу дерев'янисту смолу, з якої виготовляють різні дрібні вироби та прикраси.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387358
  • Ромська мова

Основна локація: Закарпаття, Крим, Одеська область

  • Румунська мова

Основна локація: Буковина, Схід Закарпаття, Одеська, Кіровоградська області

Слово "гирло" або ж устя річки має румунське походження.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387356
  • Албанська мова

Основна локація: Одеська, Запорізька області

  • Грецька мова

Основна локація: Донецька область

"Вохра" з грецької мови має значення жовтуватого природного мінерального пігменту з гідроокису заліза й глини. Його застосовують для виготовлення фарб.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387359
  • Новоассирійська мова

Основна локація: Донецька область, частково міста Наддніпрянщини

  • Татарська мова

Основна локація: Схід України, переважно Донбас

Слово "ватага" татарського походження й використовується на позначення загону, натовпу, зграї, стадо дрібної худоби.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387353
  • Гагаузька мова

Основна локація: Одеська область

  • Угорська мова

Основна локація: Закарпаття

Слово "ґазда" прийшло в українську з угорської й означає господар або заможний селянин.

Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими - фото 387352

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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