Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими

Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні мешкає багато національних меншин, тож українська мова насичена іншомовними словами, які вже стали звичними для нас. Читайте далі та дізнайтеся, які слова з інших мов використовують українці у своїх розмовах.

Від 2000 року у світі відзначають День рідної мови. Це важливе свято для того, аби пам'ятати своє коріння та своє походження. Україна – багатонаціональна країна. Здавна, щонайменше з XIX століття, на території України живуть сформовані національні громади.

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Представники цих груп живуть й досі в Україні великими скупченнями в певних місцевостях, поширеність їхньої мови локалізована.

Мови національних меншин в Україні

Російська мова

Основна локація: переважно Схід і Південь України

Слово "парусина" походить від російського слова "парус". Українською "парус" перекладається, як "вітрило", проте слово парусина вже стало українським. Це цупка конопляна, лляна чи напівлляна тканина з товстої пряжі, яка має високу міцність і стійка до вологи.

Білоруська мова

Основна локація: Полісся

Слово "калач" означає білий обрядовий хліб особливої форми, випечений із крученого й переплетеного тіста. Саме слово білоруське, проте вжилося в українську мову.

Вірменська мова

Основна локація: Крим, Галичина, Прикарпаття, Київ, Чернівці, міста Сходу України

Польська мова

Основна локація: Житомирщина, Вінниччина, Галичина, частково Буковина

Слово "бричка" польською буде "bryczka". Це легкий напіввідкритий пасажирський кінний повіз. Українці перебрали це слово на позначення такого транспорту.

Словацька мова

Основна локація: Закарпаття

Чеська мова

Основна локація: Волинь

Слово "гасло" має чеське походження. Означає умовне слово для обопільного розпізнання, сигнал.

Болгарська мова

Основна локація: Одеська, Запорізька область

Їдиш

Основна локація: переважно великі міста Правобережжя і Заходу України — Київ, Одеса, Чернівці

Виявляється, що слово "праска" має єврейське походження від "пресл". Це засіб для розрівнювання складок на тканині. Синоніми: утюг, залізко, желізко.

Чуваська мова

Основна локація: Крим

Естонська мова

Основна локація: Крим

Німецька мова

Основна локація: Захід Закарпаття

Слово "бурштин" має німецьке походження й означає скам'янілу дерев'янисту смолу, з якої виготовляють різні дрібні вироби та прикраси.

Ромська мова

Основна локація: Закарпаття, Крим, Одеська область

Румунська мова

Основна локація: Буковина, Схід Закарпаття, Одеська, Кіровоградська області

Слово "гирло" або ж устя річки має румунське походження.

Албанська мова

Основна локація: Одеська, Запорізька області

Грецька мова

Основна локація: Донецька область

"Вохра" з грецької мови має значення жовтуватого природного мінерального пігменту з гідроокису заліза й глини. Його застосовують для виготовлення фарб.

Новоассирійська мова

Основна локація: Донецька область, частково міста Наддніпрянщини

Татарська мова

Основна локація: Схід України, переважно Донбас

Слово "ватага" татарського походження й використовується на позначення загону, натовпу, зграї, стадо дрібної худоби.

Гагаузька мова

Основна локація: Одеська область

Угорська мова

Основна локація: Закарпаття

Слово "ґазда" прийшло в українську з угорської й означає господар або заможний селянин.

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