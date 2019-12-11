Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує

11 грудня відзначають Міжнародний день гір, щоб привернути увагу до розвитку гірських регіонів. Для такого свята для усіх любителям вершин та бескидів підготували словник гірської лексики. А ви знали такі слова в українській мові?

11 грудня щороку у всьому світі святкують Міжнародний день гір (International Mountain Day) уже з 2003. Цю дату започаткували у Генасамблеї ООН, щоб люди більше уваги приділяли розвитку гірських регіонів.

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Цьогорічне гасло дня звучить доволі просто та зрозуміло "Гори важливі для молоді". І поки ви згадуєте свою останню мандрівку в Карпати, радимо разом з Інститутом мовознавства імені O.O.Потебні НАН України відкрити для себе гірську лексику, яка має чимало колоритних назв.

Синоніми на позначення гір:

Верхівка гори: верхíв'я, верхови́на, верхогíр'я, верши́на, грéбінь, ґрунь, мáковиця, недéя, пік, прóчіл, тíм'я, узви́шшя, чолó, шпиль, щолопóк.

верхíв'я, верхови́на, верхогíр'я, верши́на, грéбінь, ґрунь, мáковиця, недéя, пік, прóчіл, тíм'я, узви́шшя, чолó, шпиль, щолопóк. Невисока гора : бугóр, горб, горби́на, горбóвина, згíрок, згíр'я, кучугýра, пáгорб, пáгорок, перегíрок, при́гір, при́гірок, при́гора, сýгорб, узгíр'я.

: бугóр, горб, горби́на, горбóвина, згíрок, згíр'я, кучугýра, пáгорб, пáгорок, перегíрок, при́гір, при́гірок, при́гора, сýгорб, узгíр'я. Нижня частина гори: піднíжжя, підóшва, стопá.

піднíжжя, підóшва, стопá. Схил гори: вíдкид, косогíр, крутосхи́л, підгíр'я, спад, узбíччя, укíс, ýрвище.

вíдкид, косогíр, крутосхи́л, підгíр'я, спад, узбíччя, укíс, ýрвище. Круча: зáвіс, крутоберéжжя, крутоя́р, обíрвище, обри́в.

зáвіс, крутоберéжжя, крутоя́р, обíрвище, обри́в. Западина гори: жóлоб, залóм, розпáдина, ущéлина, штóла.

жóлоб, залóм, розпáдина, ущéлина, штóла. Скеля: бескéття, бéски́д, жбир, óблаз, скели́на, стрімчáк, тесівни́ця, щовб, щóлба.

бескéття, бéски́д, жбир, óблаз, скели́на, стрімчáк, тесівни́ця, щовб, щóлба. Виступ на скелі: відстíй, привáл, при́пічок, при́скалка.

Різновиди гір:

áйсберг — пливуча льодова гора;

— пливуча льодова гора; бéлебень — високе відкрите місце на горі;

— високе відкрите місце на горі; гайóт — плосковершинна підводна вулканічна гора;

— плосковершинна підводна вулканічна гора; гýмук — крижані гори в льодових океанах;

крижані гори в льодових океанах; каратáу — низькі гори та хребти з пустельною, напівпустельною та степовою рослинністю;

— низькі гори та хребти з пустельною, напівпустельною та степовою рослинністю; ки́чера — гора, укрита лісом, крім вершини;

— гора, укрита лісом, крім вершини; кучугýра — невелика полога гора;

— невелика полога гора; лисáня — гола гора;

— гола гора; рóблениця — насипна гора;

— насипна гора; розчóлина — гора, вкрита смугою лісу, з яким межує поле чи пасовисько;

— гора, вкрита смугою лісу, з яким межує поле чи пасовисько; сóпка — невисока округла гора.

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