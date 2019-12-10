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Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
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Зима в Карпатах – казковий період, коли природа навколо виглядає особливо велично і святково. Десятки гірськолижних курортів пропонують свої послуги, а в готелях організовують традиційні святкування. Гайда святкувати Новий 2020 рік у горах!
Більшість туристів приваблює саме активний зимовий відпочинок. Місць, де покататися на лижах в Карпатах, доволі багато. У Карпати на зимовий відпочинок запрошують численні гірськолижні курорти. Найвідоміші з них Буковель, Драгобрат, Ясиня, Пилипець, Подобовець, Плай, Мигово, Славське, Ворохта, Вишків, Розлуч, Орявчик-Звенів, Плаюць, Ізки, Тисовець, Красія, Перевал Німчич, Динамо-Тростян, Цецино, Волосянка, Хуст, Шаян тощо.
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Чим зайнятися на відпочинку в Буковелі взимку?
Перш за все, в гори їдуть, щоб від душі накататися на лижах, сноубордах, снігоходах і санчатах, зайнятися сноутюбінгом і іншими зимовими видами спорту. Ландшафт Карпатських гір ідеальний для прокладання гірськолижних трас. Відпочинок в Буковелі взимку користується популярністю завдяки розвиненій інфраструктурі курорту:
- 16 підйомників та 63 траси різного ступеня складності, 13 з яких розраховані для новачків
- зимова школа, в якій професійні інструктори навчать дітей і дорослих кататися на лижах і сноуборді
- пункти прокату спорядження
- лікувальний і бальнеологічний медичний центр, бювет з мінеральною водою
- етнічні ресторани зі стравами місцевої кухні
- SPA-салони, розважальні центри, готельні комплекси, вілли
Зимові свята у Карпатах
У період зимових свят в регіоні можна круто провести час як поодинці, так і з сім'єю. На відміну від закордону, відпочинок в Карпатах на Новий Рік або на будь-яке інше зимове свято обійдеться дешевше. Ще один аргумент на користь відпочинку в Карпатах взимку – це величезна кількість розваг, які пропонують готелі і курорти.
Різдво і всі супутні свята мають величезне значення для гуцулів. Вони відзначають їх з великою щедрістю і розмахом. І, звичайно, більше ніде в Україні не вийде зануритися в містичну атмосферу гір і побачити такий колорит. Всі обряди і традиції дотримуються з усією серйозністю і точністю. Це означає, що гості зможуть побачити, як відзначали свята люди, що жили тут сотні років тому. У Святвечір можна разом з місцевими жителями зібрати і прикрасити дідух – оберіг з пшениці, гілок горобини, калини. Така поїздка в Карпати взимку точно буде незабутньою.
Зимовий відпочинок в Мукачево
Відпочинок у 2020 році пропонує Мукачево – популярний історико-культурний туристичний центр, розташований на берегах річки Латориця в центральній частині Закарпатської області України, в передгір'ї Карпат. Мальовнича природа, цілющі природні ресурси, пишність і самобутність, велика кількість історичних пам'яток і прекрасна архітектура – ось чим приваблює відпочинок в цьому старовинному місті.
Курорт Мукачево має широкі можливості для оздоровчого, пізнавального і активного відпочинку. Унікальна природа краю, чудова екологічна обстановка, найчистіше цілюще повітря хвойних лісів, велика кількість свіжих місцевих продуктів, демократичні ціни роблять курорт цікавим для ділового туризму, корпоративного та сімейного відпочинку з дітьми в Мукачево, для відпочинку з друзями, романтичного вікенду.
Новий 2020 рік в Карпатах
Зустріти Новий рік і Різдво в Карпатах – велика удача і величезне задоволення. Вибір житла тут доволі великий. Садиби, готелі, бази відпочинку Карпат та Закарпаття з нетерпінням чекають туристів. Для відпочинку великою родиною або компанією на Новий рік і Різдво краще заздалегідь зняти котедж в Карпатах. Традиційно січневі свята – високий сезон, для якого характерне підвищення цін на відпочинок. Ціни на Новий рік і Різдво в Карпатах виростають на 25-30%, а нерідко і вдвічі-втричі в порівнянні з низьким сезоном.
Синевир взимку
Зимовий відпочинок на Синевирській Поляні – це можливість покататися на лижах і не тільки. Взимку Синевирська Поляна перетворюється на невеликий гірськолижний курорт, де із задоволенням відпочивають сноубордисти, лижники і просто любителі спусків на санках або сноутюбах (санках-ватрушках).
До Ужгорода на Новий рік
Якщо ви думаєте, що єдине, що можна подивитися в Ужгороді, – це сакури, ви помиляєтеся. Це містечко закохає вас в себе своєю приголомшливою європейської атмосферою і вишуканою архітектурою. У переддень Нового року місто перетворюється: його огортає сніг, прикрашають мерехтливі вогники та святковий декор. Завдяки цьому святкування Нового року в Ужгороді стане незабутнім. Ви відвідаєте різні визначні пам'ятки, помилуєтеся старовинними храмами і насолодитеся запальними розвагами.
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