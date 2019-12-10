Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати

  • 157
Мальовничі зимові Карпати - фото 1
Мальовничі зимові Карпати / maximum.fm

Зима в Карпатах – казковий період, коли природа навколо виглядає особливо велично і святково. Десятки гірськолижних курортів пропонують свої послуги, а в готелях організовують традиційні святкування. Гайда святкувати Новий 2020 рік у горах!

Більшість туристів приваблює саме активний зимовий відпочинок. Місць, де покататися на лижах в Карпатах, доволі багато. У Карпати на зимовий відпочинок запрошують численні гірськолижні курорти. Найвідоміші з них Буковель, Драгобрат, Ясиня, Пилипець, Подобовець, Плай, Мигово, Славське, Ворохта, Вишків, Розлуч, Орявчик-Звенів, Плаюць, Ізки, Тисовець, Красія, Перевал Німчич, Динамо-Тростян, Цецино, Волосянка, Хуст, Шаян тощо.

Це цікаво: 5 справ, які потрібно зробити до кінця року

Чим зайнятися на відпочинку в Буковелі взимку?

Перш за все, в гори їдуть, щоб від душі накататися на лижах, сноубордах, снігоходах і санчатах, зайнятися сноутюбінгом і іншими зимовими видами спорту. Ландшафт Карпатських гір ідеальний для прокладання гірськолижних трас. Відпочинок в Буковелі взимку користується популярністю завдяки розвиненій інфраструктурі курорту:

  • 16 підйомників та 63 траси різного ступеня складності, 13 з яких розраховані для новачків
  • зимова школа, в якій професійні інструктори навчать дітей і дорослих кататися на лижах і сноуборді
  • пункти прокату спорядження
  • лікувальний і бальнеологічний медичний центр, бювет з мінеральною водою
  • етнічні ресторани зі стравами місцевої кухні
  • SPA-салони, розважальні центри, готельні комплекси, вілли
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати - фото 373455
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати - фото 373456
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати - фото 373457

Зимові свята у Карпатах

У період зимових свят в регіоні можна круто провести час як поодинці, так і з сім'єю. На відміну від закордону, відпочинок в Карпатах на Новий Рік або на будь-яке інше зимове свято обійдеться дешевше. Ще один аргумент на користь відпочинку в Карпатах взимку – це величезна кількість розваг, які пропонують готелі і курорти.

Різдво і всі супутні свята мають величезне значення для гуцулів. Вони відзначають їх з великою щедрістю і розмахом. І, звичайно, більше ніде в Україні не вийде зануритися в містичну атмосферу гір і побачити такий колорит. Всі обряди і традиції дотримуються з усією серйозністю і точністю. Це означає, що гості зможуть побачити, як відзначали свята люди, що жили тут сотні років тому. У Святвечір можна разом з місцевими жителями зібрати і прикрасити дідух – оберіг з пшениці, гілок горобини, калини. Така поїздка в Карпати взимку точно буде незабутньою.

Новий рік в Карпатах - фото 373458
Новий рік в Карпатах
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати - фото 373462

Зимовий відпочинок в Мукачево

Відпочинок у 2020 році пропонує Мукачево – популярний історико-культурний туристичний центр, розташований на берегах річки Латориця в центральній частині Закарпатської області України, в передгір'ї Карпат. Мальовнича природа, цілющі природні ресурси, пишність і самобутність, велика кількість історичних пам'яток і прекрасна архітектура – ось чим приваблює відпочинок в цьому старовинному місті.

Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати - фото 373459
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати - фото 373460

Курорт Мукачево має широкі можливості для оздоровчого, пізнавального і активного відпочинку. Унікальна природа краю, чудова екологічна обстановка, найчистіше цілюще повітря хвойних лісів, велика кількість свіжих місцевих продуктів, демократичні ціни роблять курорт цікавим для ділового туризму, корпоративного та сімейного відпочинку з дітьми в Мукачево, для відпочинку з друзями, романтичного вікенду.

Новий 2020 рік в Карпатах

Зустріти Новий рік і Різдво в Карпатах – велика удача і величезне задоволення. Вибір житла тут доволі великий. Садиби, готелі, бази відпочинку Карпат та Закарпаття з нетерпінням чекають туристів. Для відпочинку великою родиною або компанією на Новий рік і Різдво краще заздалегідь зняти котедж в Карпатах. Традиційно січневі свята – високий сезон, для якого характерне підвищення цін на відпочинок. Ціни на Новий рік і Різдво в Карпатах виростають на 25-30%, а нерідко і вдвічі-втричі в порівнянні з низьким сезоном.

Новий 2020 рік в Карпатах - фото 373461
Новий 2020 рік в Карпатах

Синевир взимку

Зимовий відпочинок на Синевирській Поляні – це можливість покататися на лижах і не тільки. Взимку Синевирська Поляна перетворюється на невеликий гірськолижний курорт, де із задоволенням відпочивають сноубордисти, лижники і просто любителі спусків на санках або сноутюбах (санках-ватрушках).

Озеро Синевир - фото 373463
Озеро Синевир

До Ужгорода на Новий рік

Якщо ви думаєте, що єдине, що можна подивитися в Ужгороді, – це сакури, ви помиляєтеся. Це містечко закохає вас в себе своєю приголомшливою європейської атмосферою і вишуканою архітектурою. У переддень Нового року місто перетворюється: його огортає сніг, прикрашають мерехтливі вогники та святковий декор. Завдяки цьому святкування Нового року в Ужгороді стане незабутнім. Ви відвідаєте різні визначні пам'ятки, помилуєтеся старовинними храмами і насолодитеся запальними розвагами.

Новий Рік в Ужгороді - фото 373464
Новий Рік в Ужгороді

Більше ідей: Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1501
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • Вчора, 17:51
  • 746
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 08 грудня, 15:51
  • 306
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл