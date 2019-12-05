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5 справ, які потрібно зробити до кінця року
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Залишилося зовсім мало часу до Нового року, тож обов'язково встигніть доробити усе, перш ніж прийдешній рік набере чинності. Підготували для вас справи, які варто зробити у грудні, щоб гарно завершити поточний рік.
Під кінець року ми робимо фінальні підсумки, завершуємо робочі справи й готуємося до свят, тож цей період дуже метушливий. Щоб наприкінці грудня не знесилитися, ми пропонуємо вам п'ять важливих справ, виконання яких принесе вам святковий настрій та відволіче від рутини!
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Подарунки родичам
Не відкладайте це на потім, адже в останній момент ви нічого не встигнете й придбаєте абищо. Заздалегідь продумайте презенти для рідних та друзів.Вам принесуть радість такі маленькі турботи. Адже це факт – людина отримує задоволення, коли вручає подарунки. Шопінг та вибір у магазинах відвернуть вас від буденних справ й занурять у передсвяткову атмосферу.
Також не забудьте гарно запакувати подарунки. Проявіть креатив, додайте стрічки, бантики, спеціальний папір або коробочки. Все має бути гарно!
Сімейна фотосесія
Чудова нагода провести час з родиною та отримати не лише заряд позитиву, а й світлини на згадку про такий прекрасний день! На знимках – ви та дорогі вам люди, всі гарні та усміхнені. Колекціонувати спогади таким чином може стате хорошою традицією й початком фотолітопису вашого роду.
Святкове меню
Навчіться робити якесь нове для вас блюдо. Оберіть те, яке ніхто з ваших родичів ще не готував. Здивуйте їх у Новорічну ніч кулінарним шедевром. Також можете спекти різдвяне печиво. Додайте до тіста ваніль, корицю та цедру цитрусових. Аромат запашної випічки одразу створить казку довкола.
Пробачте усім
Найважливіше наприкінці року – забути старі образи та вибачити своїм кривдникам. Зробіть висновки, позбудьтеся від негативу та рушайте уперед з чистою совістю. Якщо вважаєте, що образили когось іншого, то перепросіть! На душі неодмінно стане легше.
Не забудьте про себе
Негайно побалуйте себе – купіть те, що давно хотіли й на що заслуговуєте! Якусь красиву та затишну річ. Можливо потрібну у побуті. Головне, щоб вам це підняло настрій. Кожен раз, коли звертатимете увагу на цю покупку, у вас будуть виринати приємні спогади.
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