Minecraft Dungeons поповнила бібліотеку сервісу Xbox Game Pass

Нова рольова стрілялка Minecraft Dungeons поповнила бібліотеку Xbox Game Pass. Гра вже стала доступна передплатникам сервісу Xbox Game Pass.

Minecraft Dungeons – це рольовий екшн з елементами roguelike у всесвіті Minecraft. Гравці мають бродити підземеллями, винищуючи монстрів, вивчати заклинання, створювати собі екіпіровку і досліджувати світ.

Також в Microsoft повідомили, що в бібліотеці сервісу Xbox Game Pass вже доступні стрілялки Alan Wake, містобудівний симулятор Cities: Skylines, Golf With Your Friends і MechWarrior 5: Mercenaries. Крім того, в компанії надали список ігор, які покинуть бібліотеку сервісу на Xbox One і ПК. Це гри Brothers: A Tale of Two Sons, Hydro Thunder Hurricane, King of Fighters '98 Ultimate, Old man's Journey, Opus Magnum і Stealth Inc. 2.

Нагадаємо, Xbox Game Pass – сервіс, який дає передплатникам на Xbox One і ПК доступ до бібліотеки ігор.

