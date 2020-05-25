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Легендарній комп'ютерній грі виповнилося 30 років: в неї грав кожен

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Косинка - фото 1
Косинка

Компанія Microsoft святкує 30-річчя пасьянсу "Косинка" – стандартної гри, яка є в кожній версії операційної системи Windows.

З цієї нагоди компанія закликає ставити нові рекорди в грі. Варто відзначити, що гра досі популярна, причому сенс створення гри був не в розважальних цілях.

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Вперше цифрова Косинка з'явилася в 1990 році Windows 3.0. Гра була розроблена Весом Черрі в 1988 році. Спочатку однією з основних функцій гри було допомогти користувачам звикнути до комп'ютерної миші, бо в той час комп'ютерна мишка була в новинку, а користуватися ПК вмів далеко не кожен.

Зараз, за словами Пола Дженсена, керівника студії казуальних ігор Microsoft, в Косинку грають 65 мовами в 200 країнах, включаючи Антарктиду. Вона встановлена на більш ніж один мільярд пристроїв, а у 2019 році Косинку додали в Зал слави відеоігор разом з Mortal Kombat і Mario Kart. Згадати молодість і зіграти можна тут.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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