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Три найкращі гри, для яких не потрібен потужний комп'ютер

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Кадр з гри Half-Life - фото 1
Кадр з гри Half-Life / igromania

У ці старенькі ігри можна грати вічно – вони вже стали класикою і ніколи не втратять актуальності.

Half-Life і Half-Life 2

Гра, що стала культовою на початку 2000-х, тішить і зараз. В першу частину добре грати як в поодинці, так і по сітці: наприклад, на знаменитій карті crossfire. У другій частині разом з вимогами зросла і якість графіки. У мережі в неї вже грали вкрай мало, але одиночне проходження радує класним ігровим процесом і чудовим сюжетом.

І ще: Легендарній комп'ютерній грі виповнилося 30 років: в неї грав кожен

Need For Speed: Underground 2

Серія Need For Speed ​​досі вважається найкращою, коли мова йде про перегонові симулятори. Ця версія гри була однією з останніх. До всіх красот і механік керування елітними гоночними автомобілями, тут є цікавий сюжет, який робить процес проходження гри ще цікавішим.

The Sims 2

А це симулятор справжнього життя. Але на відміну від реальності, тут легко робити все, що завгодно. Можна просто годувати і вирощувати своїх сімів. А можна розважатися: наприклад, поставити в будинок 10 унітазів. Для цього є спеціальні модифікації, де користувач може відчути себе богом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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