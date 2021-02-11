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Міла Куніс зізналася, що вона – погана матір
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На початку лютого 37-річна Міла Куніс уже розповідала журналістам про спільний карантин з 42-річним чоловіком Ештоном Катчером і двома дітьми, 6-річною Вайетт і 4-рирічним Димитрієм.
Тоді актриса зізналася, що сприйняла пропозицію знятися у рекламі для Суперкубка разом з Ештоном як можливість хоча б ненадовго розвіятися в розпал пандемії.
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Днями ж Міла стала героїнею шоу Еллен Дедженерес. У розмові з ведучою Куніс ще раз торкнулася теми карантину з сім'єю, вкотре згадавши ту саму історію зйомок у рекламі.
"Ця пропозиція надійшла нам у розпал пандемії. Тоді це здавалося зовсім нелогічним, адже весь світ переживав гірші часи. Однак ми вже довго сиділи на самоізоляції, і я буквально вмирала від бажання вийти з дому. Тоді я сказала: "Мені все одно. Мені потрібно вибратися з будинку!". Я дивилася на цю можливість як на дводенну відпустку. Думала: "Ми просто виберемося звідси, відзнімемо рекламу і хоча б ненадовго втечемо від дітей". Я просто жахлива мама...", – розговорилася Куніс з Дедженерес.
Актриса також додала, що щиро любить своїх двох дітей, проте іноді відчуває гостру потребу хоча б трохи відпочити від них. За словами зірки, вдома малюки не залишають їх з Ештоном у спокої ані на хвилину.
"Я дуже люблю своїх дітей, але вони чимось нагадують мені собак. Вони ніби можуть винюхати тебе, щоб пізнати, в якій кімнаті ти зараз перебуваєш. Від них нікуди не дітися. Вони буквально всюди!", – додала вона.
При цьому Міла зізналася, що вже після зйомок у рекламі почала переживати, що все ж підхопила вірус у процесі роботи, адже в кадрі їй доводилося перебувати без маски. У якийсь момент це перетворилося на параною – зірка була впевнена, що тепер хвора.
"Це не найкомфортніше почуття, адже на зйомках ви не носите маску і, по суті, без одягу. Нікому не дозволено з тобою розмовляти, і тобі теж не можна ні з ким спілкуватися. Дуже дивний досвід. Тоді я була майже впевнена, що підхопила коронавірус. Я подумала: "О, тепер я заражусь. Це той самий момент". Але – зараз потрібно постукати по дереву – зі мною цього не сталося", – поділилася досвідом Куніс.
Нагадаємо, що під час карантину Міла Куніс і Ештон Катчер активніше, ніж зазвичай, вели свої соцмережі. Там вони дякували лікарям за їхню неоціненну допомогу в боротьбі з вірусом і закликали це робити й своїх підписників. Також подружжя ділилося дієвим способом справлятися зі стресом під час самоізоляції – пропонували пити вино.
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