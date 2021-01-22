Ештон Катчер і Міла Куніс знялися у рекламі для Суперкубка-2021

Зовсім скоро, 7 лютого, на стадіоні "Реймонд Джеймс Стадіум" у Тампі, штат Флорида, пройде щорічний фінальний матч Національної футбольної ліги, за результатами якого визначиться новий володар Суперкубка. За традицією в перервах гри покажуть велику кількість рекламних роликів.

За 30 секунд таких відео у прайм-тайм компаніям зазвичай доводиться викладати по кілька мільйонів доларів. Ми уже можемо побачити ролики, у яких знялися Міла Куніс та Ештон Катчер.

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За два тижні до яскравої спортивної події у мережі опублікували кілька тизерів майбутніх рекламних відео: їх анонсували подібно великій кінопрем'єрі. Цьогоріч у рекламі одного відомого бренду снеків знялися подружжя Ештон Катчер і Міла Куніс.

В інтернеті поки опублікували 2 уривки з реклами за участю зірок. Частина, в якій з'являється Ештон, була знята у дусі похмурого трилера. Герой Ештона одержує запечатаний конверт, в якому знаходить пачку знімків зі схожою на Куніс дівчиною, зроблених приватним детективом. У кінці ролика шокований побаченим актор виймає з конверта порожню пачку чипсів.

"Боже мій... Я так і знав", – вимовляє герой Ештона.

В іншому уривку вже з'являється Міла Куніс: з надривом у голосі та повними сліз очима вона вимовляє драматичний монолог. У цій жалісливій промові героїня зізнається, що не вірить, що її партнер так погано міг про неї подумати після стількох років спільного життя.

"На що саме ти натякаєш? Ти думаєш, що я могла б вчинити так за твоєю спиною після всього, через що ми пройшли? Я навіть дивитися на тебе не можу!", – вимовляє Міла.

Після виголошеної фрази героїня Міли відразу ж розслабляється, а в кадрі з'являється її помічник, у якого вона цікавиться, чи не занадто вона драматизує. Вони удвох вирішують знизити градус напруги у її монолозі, після чого героїня Куніс приступає до чергової репетиції промови перед дзеркалом.

Нагадаємо, що склад на Супербоул-2021 визначать цієї неділі. Тоді пройде два матчі: в одному поєдинку зустрінуться чинні чемпіони "Канзас-Сіті Чіфс" і "Баффало Біллс", а в іншій – команди "Грін-Бей Пекерс" і "Тампа-Бей Баккенірс". Цього року фінал чемпіонату США з американського футболу вперше буде судити жінка – рефері НФЛ Сара Томас.

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