Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Леся Нікітюк прокоментувала участь в шоу Холостячка

  • 33
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яку багато шанувальників хотіли б бачити в ролі нової героїні романтичного шоу "Холостячка", розповіла, чому не стане брати участь у проєкті.

Зірка пояснила фоловерам своє рішення, згадавши відомий твір.

І ще: Переможець Холостячки зізнався, чи був у нього секс на проєкті

"Ні, я не братимуть участь в шоу Холостячка. Тому що мені здається, що Білосніжку і сім гномів вже всі читали і все бачили. Дякую. Хлоп'ята, ні, я не піду в Холостячку", – сказала телеведуча.

Нагадаємо, що недавно підійшов до кінця популярний проєкт Холостячка, головною героїнею якого була українська актриса Ксенія Мішина. У фінальній серії Мішина все-таки вибрала людину, з якою захотіла побудувати стосунки і міцну сім'ю. І заповітне "так" від знаменитості почув сценарист і комік Олександр Еллерт.

Також відомо, що ведучий романтичного шоу Григорій Решетник пропонував українську артистку Тіну Кароль на роль головної героїні другого сезону проєкту. Шоумен на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографію, на якій позував разом зі співачкою.

Це цікаво: Ксенію Мішину і Олександра Еллера запідозрили у романі ще до Холостячки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1254
Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
  • 09 лютого, 11:52
  • 4990
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3499
Загрузка...
Новини