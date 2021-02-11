Леся Нікітюк прокоментувала участь в шоу Холостячка

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яку багато шанувальників хотіли б бачити в ролі нової героїні романтичного шоу "Холостячка", розповіла, чому не стане брати участь у проєкті.

Зірка пояснила фоловерам своє рішення, згадавши відомий твір.

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"Ні, я не братимуть участь в шоу Холостячка. Тому що мені здається, що Білосніжку і сім гномів вже всі читали і все бачили. Дякую. Хлоп'ята, ні, я не піду в Холостячку", – сказала телеведуча.

Нагадаємо, що недавно підійшов до кінця популярний проєкт Холостячка, головною героїнею якого була українська актриса Ксенія Мішина. У фінальній серії Мішина все-таки вибрала людину, з якою захотіла побудувати стосунки і міцну сім'ю. І заповітне "так" від знаменитості почув сценарист і комік Олександр Еллерт.

Також відомо, що ведучий романтичного шоу Григорій Решетник пропонував українську артистку Тіну Кароль на роль головної героїні другого сезону проєкту. Шоумен на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографію, на якій позував разом зі співачкою.

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