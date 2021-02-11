Брітні Спірс відреагувала на документальний фільм про себе

Співачка Брітні Спірс висловилася у соціальних мережах після недавнього виходу документального фільму New York Times "Framing Britney Spears". Щоправда, реакція 39-річної зірки доволі неоднозначна.

Вона виклала у твіттері й інстаграмі відео виконання пісні "Toxic" 2018 року з підписом: "Не можу повірити, що цей концерт був три роки тому!".

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У пості співачка заявила про те, що у кожної людини свій погляд на свою історію й історії інших людей. Брітні Спірс стверджує, що ніхто ніколи достовірно не дізнається про емоції та життя людини, яка перебуває по той бік об'єктива.

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage .... but I am taking the time to learn and be a normal person ..... I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ — Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021

Випуск фільму "Framing Britney Spears" відродив громадський інтерес до руху за свободу Брітні. Багато зірок виступили на підтримку співачки та вимагали зняття опікунства.

У листопаді минулого року Бренда Пенні, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса, передала батькові Брітні Спірс контроль над кар'єрою та фінансами співачки. Наступне слухання у справі про опікунство призначене на сьогодні, 11 лютого. Під час процесу обговорюватиметься роль батька співачки у володінні її майном.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс розповіла, як ставиться до пісні Джастіна Тімберлейка, яку він присвятив їй. Ліричний трек Cry Me A River став дуже значущим в сольній кар'єрі Джастіна Тімберлейка і зробив його ще більш популярним, адже в ньому виконавець без прикрас розповідає про свій роман з Брітні Спірс.

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