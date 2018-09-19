Михайлове чудо 2018: традиції і прикмети на свято 19 вересня

Для православних християн 19 вересня – це велике свято, адже в цей день вшановують Михайлове Чудо. До вашої уваги історія величного празника, а також традиції, прикмети та заборони, яких треба дотримуватися.

На Михайлове Чудо віряни згадують диво, яке сталося багато років тому. Так, за давніми переказами, приблизно в 4 столітті Архістратиг Михаїл врятував від руйнування церкву, тому 19 вересня і вважається особливим днем для православних християн.

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Історія свята Михайлове Чудо

Свято Михайлове Чудо сягає корінням у глибоку старовину. Легенди свідчать, що недалеко від міста Ієраполіс (Туреччина) християнину Архипу приснилося, що його дочка вилікується від німоти, якщо вип'є води з джерела, яке протікало неподалік. Він повірив своєму сну, напоїв дочку і вона дійсно заговорила. Щоб віддячити Господу, батько разом зі своєю сім'єю охрестився в цьому джерелі і побудував біля нього храм.

До цілющого джерела сходилися тисячі людей, щоб позбутися хвороб. Однак така ситуація не подобалася ідолопоклонникам, тому вони вирішили знищити храм. Для цього язичники вирішили затопити долину, де була розташована церква, з'єднавши дві річки в одну. Праведний Архип почав молитися за порятунок. Його слова почув Архістратиг Михаїл, який з'явився біля церкви та ударом свого жезла відкрив в горі широку розколину і велів воді нестися на язичників. Завдяки цьому чуду храм уцілів, а ідолопоклонники втекли.

Історія Михайлового свята

Архип прожив в цьому храмі 60 років і зміг навернути багато язичників у християнство.

Традиції і заборони на Михайлове Чудо 2018

Народна мудрість говорить, що Михаїл вкрай суворий святий. У народі цей день називали страшним святом, тому що якщо порушити традиції і проявити неповагу до нього – то покарання настане в той же день. Люди похилого віку знають, що на Михайлове Чудо суворо заборонено працювати. Тих, хто порушує це правило, чекають неприємні сюрпризи.

На Русі склалася традиція на Михайлове Чудо влаштовувати гуляння та неодмінно ходити в гості один до одного. Перед самим святом жінки пекли страви з нового врожаю, а чоловіки готували пиво і медовуху. Святкування починалося із обговорення важливих питань, потім слідувала святкова трапеза і розваги.

При цьому 19 вересня варто уникати сварок і конфліктів. У цей день краще не сперечатися і не лаятися, а постаратися знайти мирний спосіб вирішення проблеми. Якщо людина все ж злилися на когось і пробує з'ясовувати стосунки – це не до добра.

Після святкової трапези залишки їжі в жодному разі не можна викидати – їх потрібно віддавати нужденним. Поганою прикметою також вважалося мити голову на Михайлове Чудо, адже так можна "змити розум". До речі, якщо раптом хтось захворіє в цей день, за повір'ям, він може зцілитися молитвою до святого.

Що можна і не можна робити на Михайлове Чудо

Прикмети 19 вересня

Вважається, що на Михайлове Чудо приходять перші заморозки, відтак більшість прикмет пов'язані з погодою:

якщо вранці туман – слід чекати потепління;

якщо на Михайлове Чудо листя на верхівці берези зеленого кольору – це до ранньої зими;

синього кольору хмари ввечері – до змін в погоді;

якщо ви побачили іній на деревах – то взимку, швидше за все, буде багато снігу;

м'яку і теплу зиму чекали в тому випадку, якщо на соснах і ялинках мало шишок;

якщо на Михайла тепла і ясна погода, то такою вона буде і 19 грудня, якщо ж холодно або заморозки – то на Святого Миколая потрібно чекати снігу та морозів (Михайло мости мостить, Миколі-зимовому шлях готує);

За опалим листям передбачали, якою буде зима: якщо листя осики лягають вгору лицьовою стороною – до холодної і довгої зими, якщо зворотньою – чекай теплої зими, а якщо і так і сяк – зима буде помірною.

19 вересня настають перші заморозки

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