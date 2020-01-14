Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою – у нашій добірці! До вашої уваги оригінальні поздоровлення з іменинами у віршах, красиві вітання у прозі та смс, а також гарні картинки та прикольні відео.

Привітання на День ангела потішать іменинниць та іменинників у їхнє свято. Ваші близькі будуть раді отримати гарне поздоровлення на іменини, тож ми вирішили вам допомогти. Підготували для вас оригінальні побажання зі святом: обирайте пункт і переходьте на потрібний розділ:

***

Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тoж молитву твoю чув,

І на твoї іменини,

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв'я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів мільйон любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у вашу вдачу!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Вітаю вас в чудову днину

З Днем Ангела Хранителя!

Бажаю вам на іменини

Від святого покровителя

Отримати здоров'я дужого,

любові теплої, усмішки щирої,

Благословення божого,

Життя щасливого і дружби вірної.

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажанами, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

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Вірш на День Ангела

***

До мене ангел прилітав й сказав, що у тебе сьогодні іменини ;) Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітніших мрій!

***

ଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭ Тук-тук! Це твій ангелик приніс на своїх крильцях вітання для тебе з іменинами!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вушко підказував!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе тікає,

Друзі нехай не лишають.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

День Ангела, який ти зустрічаєш,

Хай радістю в життя твоє ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

У День ангела бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

***

Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і відганяв від тебе похмурі думки. Частіше усміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах. Будь щаслива!

***

В День Ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, всюдисущої удачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

***

Моє побажання на іменини досить просте та складне водночас – будь людиною, яка може зі 100% впевненістю сказати: "Так, щастя є, і воно є у моєму житті!" Займайся тим, що тобі до душі, оточуй себе людьми, з якими приємно спілкуватися, проводь дозвілля так, щоб потім залишалися хороші спогади. Словом, живи в кайф!

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближніх.

***

Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого Ангела Охоронця це буде ще легше здійснити.

Відкритка для вітання з Днем ангела

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

***

Це вітальне повідомлення! Повідомляю, що у тебе сьогодні свято, тож припиняй сумувати, а починай відзначати! Аж ніяк не можна працювати – нумо тусуватись!

***

Коли ти народився – йшов дощ,

але це був не просто дощ...

Насправді це небо плакало,

що втратило такого ангела, як ти...

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

***

Тебе вітаю я, (ім'я),

Сьогодні в тебе іменини!

Тобі бажаю я лиш принца,

Ну так, постарше, так за тридцять!

Щоб блакить, що в небесах,

Вся була в його очах,

Щоб він був на Ягуарі,

Може бути й на Феррарі,

Щоб він лише тобою дихав,

Був здоровий, а не пчихав.

Щоб любив, і поважав,

І принцесою назвав!

***

У кишенях мати мані,

Пoлетіти на Багами,

Купатися в oкеані,

Засмагати на ліані

З красунями з телеекрану

Закрутити там рoмани…

І як зранку прoкинешся,

Не впасти з дивану!

Нехай всі мрії та сни збуваються!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Іменинниці нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Тут ангелик пролітав,

Каже: "Свято нині!"

З ним вітання передав

Гарній я людині.

Ти отримав побажання

Щастя, успіху та миру?

Ще тоді тримай кохання,

Вдачі, міці й фарту в міру.

***

День твого Ангела – щасливе, світле свято!

Бажаю тобі відзначити його радісно й завзято!

Сьогодні неодмінно пригадай, як тебе звати,

А якщо забув, то не соромся паспорт взяти!

Скоштуй міцну чарчину, проте не пий багато,

Щоб ангел твій тверезим повернувся до хати!

***

Ангел на плечі сидить,

Ні вночі, ні вдень не спить.

Він на тебе трохи злий,

Адже маєш гріх такий:

Що не день – без усміху,

Як досягнеш успіху?

Не роби так більше з ним,

Відтепер не будь сумним!

Поздоровлення приймай,

А помилки виправляй!

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