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Бокс Серіал Великі Вуйки

Ми – хвиля: трейлер нового серіалу про помсту аутсайдерів

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Ми - хвиля, трейлер фільму онлайн: - фото 1
Ми - хвиля, трейлер фільму онлайн:

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу Ми – хвиля (We Are The Wave) про невдах, які вирішують мститися тим, хто їх ображає. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімнговий сервіс Netflix презентував трейлер новенького німецького серіалу Ми – хвиля (We Are The Wave), дата виходу якого запланована вже на 1 листопада.

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Сюжет базується на романі "Хвиля" Тода Штрассера, який, у свою чергу, черпає чимало з психологічного експерименту "Третя хвиля", що підтвердив легкість маніпуляції натовпом. Серіал розповідає про підлітків-невдах, які лише мріють про краще майбутнє, однак надто міцно зайняли позиції аутсайдерів. Однак змінює ситуацію новенький школяр, який вирішує об'єднати всіх ображених та помститися всім кривдникам.

Ми хвиля, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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