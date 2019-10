Ми – хвиля: трейлер нового серіалу про помсту аутсайдерів

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу Ми – хвиля (We Are The Wave) про невдах, які вирішують мститися тим, хто їх ображає. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімнговий сервіс Netflix презентував трейлер новенького німецького серіалу Ми – хвиля (We Are The Wave), дата виходу якого запланована вже на 1 листопада.

Сюжет базується на романі "Хвиля" Тода Штрассера, який, у свою чергу, черпає чимало з психологічного експерименту "Третя хвиля", що підтвердив легкість маніпуляції натовпом. Серіал розповідає про підлітків-невдах, які лише мріють про краще майбутнє, однак надто міцно зайняли позиції аутсайдерів. Однак змінює ситуацію новенький школяр, який вирішує об'єднати всіх ображених та помститися всім кривдникам.

Ми – хвиля, дивитись трейлер фільму онлайн:

