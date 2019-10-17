Відьмак: з'явився новий тизер серіалу з Генрі Кавіллом

У мережі опублікували нове промо до майбутнього серіалу Відьмак (The Witcher) за однойменними книгами Анджея Сапковського. Також стало відомо, коли творці оголосять дату виходу екранізації. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix Italia потішив шанувальників ігор та книжок польського фантаста Анджея Сапковського свіжим тизером до нового серіал "Відьмак" (The Witcher).

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Промо присвячене майбутній виставці Lucca Comics & Games в Італії, яка пройде з 30 жовтня по 3 листопада. Саме у цей час творці мають презентувати не лише новий повноцінний трейлер, а й озвучити дату виходу 1 сезону серіалу. Нагадаємо, що головні ролі виконали Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джоні Мей, Адам Леві та інші.

Відьмак 2019, дивитись тизер серіалу онлайн:

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