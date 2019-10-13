Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин

Нові детективні серіали, які вийшли та вийдуть восени 2019 року, точно сподобаються всім, хто полюбляє таємниці, розслідування та незвичайні сюжети. Зібрали найкрутіші детективи, які точно варто побачити.

Блудний син (16+)

Оригінальна назва: Prodigal Son

Жанр: драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Лі Толанд Крігер

У головних ролях: Том Пейн, Майкл Шин, Аврора Перріно, Кейко Аджена, Лу Даймонд Філліпс

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 10

У центрі подій психолог-криміналіст Малкольм Брайт, який чудово розуміє хід думок маніяків. Щоправда, причиною для цього є те, що його батьком є відомий серійний убивця на прізвисько Хірург. Малкольм страждає від неврозів, але намагається відпрацьовувати на максимум на роботі, а також налагоджувати доволі складні стосунки з родичами, серед яких і татусь, матір'ю-маніпуляторкою та, на диво, нормальною сестрою.

Блудний син, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Політик

Оригінальна назва: The Politician

Жанр: музичний, комедія

Країна: США

Режисер: Райан Мерфі, Хелен Хант

У головних ролях: Бен Платт, Гвінет Пелтроу, Барбра Стрейзанд, Боб Белабан, Бен Баррет, Люсі Бойнтон, Девід Корнсвет

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 8

Доволі легкий та веселий серіал про хлопця із Санта-Барбари, який вірить, що коли-небудь стане президентом. Він чудово уміє керувати ситуацією та маніпулювати людьми, однак свій шлях йому доведеться почати у старшій школі.

Політик, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Злочинець

Оригінальна назва: Criminal

Жанр: кримінал, бойовик

Країна: Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція

Режисер: Джим Філд Сміт, Джордж Кей

У головних ролях: Девід Теннант, Хейлі Етвелл, Клер-Хоуп Асхітей та Юсеф Керкур

Тривалість: 40 хв.

Кількість серій: 12

Неймовірно захопливий серіал у форматі антології, який не надто вирізняється локаціями, зате захоплює історіями чотирьох злочинів, скоєних на території Іспанії, Франції, Великобританії та Німеччини. Кожна історія має по 3 епізоди, які демонструють допити підозрюваних, контакти з поліцією та намагання розплутати складний клубок розслідування.

Злочинець, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Лаймтаун (16+)

Оригінальна назва: Limetown

Жанр: трилер, містика, кримінал

Країна: США

Режисер: Ребекка Томас

У головних ролях: Джессіка Біл, Стенлі Туччі, Омар Ельба, Шеррі Сом, Алессандро Джуліані, Вера Фредріксон

Тривалість: 45 хв.

Дата: з 16 жовтня

Журналістка Лія Хеддок згадує у своїй програмі на радіо один з давніх випадків, який трапився у її рідному невеликому містечку Лаймтаун у Теннесі. Кілька років тому там зникали люди, і серед їх числа був і дядечко Лії Еміль Хеддок. Ніхто майже не знав про ці події, тож згадка і справді привернула вдосталь уваги, адже тепер журналістка стала частиною розслідування того, що трапилось. Виявилось, що зниклі люди - справа рук експериментальної програми з нейробіології.

Лаймтаун, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хранителі або Вартові (16+)

Оригінальна назва: Watchmen

Жанр: бойовик, детектив, драма

Країна: США

Режисер: Ніколь Кессел

У головних ролях: Реджина Кінг, Джеремі Айронс, Джин Смарт

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 20 жовтня

Сюжет серіалу розгортається вже після подій коміксів та стрічки Зака Снайдера. Головною лінією стане конфлікт поліцейських з людьми з культу Роршаха у масках.

Хранителі 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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