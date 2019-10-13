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Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
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Нові детективні серіали, які вийшли та вийдуть восени 2019 року, точно сподобаються всім, хто полюбляє таємниці, розслідування та незвичайні сюжети. Зібрали найкрутіші детективи, які точно варто побачити.
Блудний син (16+)
Оригінальна назва: Prodigal Son
Жанр: драма, кримінал
Країна: США
Режисер: Лі Толанд Крігер
У головних ролях: Том Пейн, Майкл Шин, Аврора Перріно, Кейко Аджена, Лу Даймонд Філліпс
Тривалість: 45 хв.
Кількість серій: 10
У центрі подій психолог-криміналіст Малкольм Брайт, який чудово розуміє хід думок маніяків. Щоправда, причиною для цього є те, що його батьком є відомий серійний убивця на прізвисько Хірург. Малкольм страждає від неврозів, але намагається відпрацьовувати на максимум на роботі, а також налагоджувати доволі складні стосунки з родичами, серед яких і татусь, матір'ю-маніпуляторкою та, на диво, нормальною сестрою.
Блудний син, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Політик
Оригінальна назва: The Politician
Жанр: музичний, комедія
Країна: США
Режисер: Райан Мерфі, Хелен Хант
У головних ролях: Бен Платт, Гвінет Пелтроу, Барбра Стрейзанд, Боб Белабан, Бен Баррет, Люсі Бойнтон, Девід Корнсвет
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 8
Доволі легкий та веселий серіал про хлопця із Санта-Барбари, який вірить, що коли-небудь стане президентом. Він чудово уміє керувати ситуацією та маніпулювати людьми, однак свій шлях йому доведеться почати у старшій школі.
Політик, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Злочинець
Оригінальна назва: Criminal
Жанр: кримінал, бойовик
Країна: Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція
Режисер: Джим Філд Сміт, Джордж Кей
У головних ролях: Девід Теннант, Хейлі Етвелл, Клер-Хоуп Асхітей та Юсеф Керкур
Тривалість: 40 хв.
Кількість серій: 12
Неймовірно захопливий серіал у форматі антології, який не надто вирізняється локаціями, зате захоплює історіями чотирьох злочинів, скоєних на території Іспанії, Франції, Великобританії та Німеччини. Кожна історія має по 3 епізоди, які демонструють допити підозрюваних, контакти з поліцією та намагання розплутати складний клубок розслідування.
Злочинець, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Лаймтаун (16+)
Оригінальна назва: Limetown
Жанр: трилер, містика, кримінал
Країна: США
Режисер: Ребекка Томас
У головних ролях: Джессіка Біл, Стенлі Туччі, Омар Ельба, Шеррі Сом, Алессандро Джуліані, Вера Фредріксон
Тривалість: 45 хв.
Дата: з 16 жовтня
Журналістка Лія Хеддок згадує у своїй програмі на радіо один з давніх випадків, який трапився у її рідному невеликому містечку Лаймтаун у Теннесі. Кілька років тому там зникали люди, і серед їх числа був і дядечко Лії Еміль Хеддок. Ніхто майже не знав про ці події, тож згадка і справді привернула вдосталь уваги, адже тепер журналістка стала частиною розслідування того, що трапилось. Виявилось, що зниклі люди - справа рук експериментальної програми з нейробіології.
Лаймтаун, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хранителі або Вартові (16+)
Оригінальна назва: Watchmen
Жанр: бойовик, детектив, драма
Країна: США
Режисер: Ніколь Кессел
У головних ролях: Реджина Кінг, Джеремі Айронс, Джин Смарт
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 20 жовтня
Сюжет серіалу розгортається вже після подій коміксів та стрічки Зака Снайдера. Головною лінією стане конфлікт поліцейських з людьми з культу Роршаха у масках.
Хранителі 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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