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Мережу зачарувало нове відео від Брітні Спірс
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У новому ролику попспівачка Брітні Спірс показала свого 25-річного бойфренда, з яким зустрічається вже кілька років. Відео вийшло доволі гарячим!
Співачка Брітні Спірс опублікувала нове відео, у якому її знято разом з 25-річним бойфрендом Семом Асґарі.
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Ролик за лічені години набрав більше 1,5 мільйона лайків. У відео закохані позують з кумедними виразами облич, танцюють і просто демонструють почуття одне до одного. Відомо, що пара вже тривалий час разом. Молодий чоловік намагається підтримувати Брітні в усьому в непростий для неї час, і 37-річна знаменитість з ним дійсно щаслива.
Днями Спірс вирішила влаштувати собі маленьку відпустку та показала струнку фігуру в купальнику. До того ж, співачка поділилась своїм першим досвідом з кавою.
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