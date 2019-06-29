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Школярка: Брітні Спірс знову здивувала фанатів

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Брітні Спірс повернулась у юність - фото 1
Брітні Спірс повернулась у юність / instagram.com/britneyspears

Популярна співачка Брітні Спірс вирішила, що зовсім не дорослішає, тому часто полюбляє обирати вбрання не під свій вік. Цього разу білявка згадала про свій образ школярки.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс нещодавно повернулась після лікування у психіатричній клініці, тому намагається максимально влитись у темп свого звичайного життя. Водночас співачка не забуває про відпочинок, тому нещодавно зі своїм бойфрендом і тренером Семом Асгарі вона відправилась до Туреччини. Окрім чималої кількості кадрів у купальнику, які не приховують форми зірки, вона також ділилась знімками пляжу та своїх образів.

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Одним із найбільш суперечливих став типовий набір школярки. Ним Брітні поділилась на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників. Коротенька спідничка у клітинку, підв'язана біла сорочка і сандалі - Брітні наче знову повернулась у свої 15. І поки фанати засипали її компліментами, знайшлись і ті користувачі, які наголосили, що зірка не приймає свого віку і такий стиль не надто збігається з реальністю. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.

instagram.com/britneyspears - фото 337152
instagram.com/britneyspears

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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