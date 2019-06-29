Школярка: Брітні Спірс знову здивувала фанатів

Популярна співачка Брітні Спірс вирішила, що зовсім не дорослішає, тому часто полюбляє обирати вбрання не під свій вік. Цього разу білявка згадала про свій образ школярки.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс нещодавно повернулась після лікування у психіатричній клініці, тому намагається максимально влитись у темп свого звичайного життя. Водночас співачка не забуває про відпочинок, тому нещодавно зі своїм бойфрендом і тренером Семом Асгарі вона відправилась до Туреччини. Окрім чималої кількості кадрів у купальнику, які не приховують форми зірки, вона також ділилась знімками пляжу та своїх образів.

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Одним із найбільш суперечливих став типовий набір школярки. Ним Брітні поділилась на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників. Коротенька спідничка у клітинку, підв'язана біла сорочка і сандалі - Брітні наче знову повернулась у свої 15. І поки фанати засипали її компліментами, знайшлись і ті користувачі, які наголосили, що зірка не приймає свого віку і такий стиль не надто збігається з реальністю. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.

instagram.com/britneyspears

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