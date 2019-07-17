Без макіяжу: Брітні Спірс на тренуванні розбурхала Instagram

Поп-зірка Брітні Спірс здивувала фанатів новим відео зі своїх тренувань. Співачка вирішила змінити уявлення своїх підписників про те, як виглядають жінки без макіяжу.

37-річна американська співачка Брітні Спірс поступово повертається до звичайного ритму життя після лікування від психічних розладів. Тому білявка намагається майже щодня ділитись чимось новим на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де у неї більш як 22 млн підписників. До того ж, Брітні активно працює над своєю фізичною формою та записує відео з тренувань. Однак крім схвальних відгуків та компліментів, недавній запис зі спортзалу викликав і критику.

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Річ у тому, що на ролику Брітні з помітним "вчорашнім макіяжем" наголошує, що вона без косметики. Тому чимало людей звернуло увагу на не спортивну форму виконавиці, а на те, чому давній мейкап вона вважає природним виглядом свого обличчя. Хтось віджартувався, що складається враження, мовляв, Спірс зробила собі татуаж з ефектом туші, яка потекла, адже на більшості записів вона саме у такому вигляді.

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