Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Яскраві бікіні та пляж: як відпочиває Брітні Спірс

  • 46
Брітні Спірс показала, як відпочиває - фото 1
Брітні Спірс показала, як відпочиває / instagram.com/britneyspears

Американська поп-зірка Брітні Спірс вирішила влаштувати собі маленьку відпустку та показала струнку фігуру в купальнику. До того ж, співачка поділилась своїм першим досвідом з кавою.

37-річна американська співачка і танцівниця Брітні Спірс нарешті повернулась до активного життя в соцмережах. Після того, як зірка налагоджувала свій психічний стан у клініці, вона вирішила не ховатись від фанатів. Зараз знаменита білявка майже всім ділиться на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників.

І ще: Зваблива Міс Всесвіт 2012 захопила пляжними фото (18+)

Зараз Бріт вирішила нарешті організувати собі відпустку на побережжі, тому разом з бойфрендом Семом Асгарі відзвітувала в мережі яскравими фото та відео. В одному з дописів вона також додала, що якось Енріке Ігласіас купив їй каву, і це було вперше, коли вона пила справжню каву, а не зі Старбакса. А тим часом на відео яскраве бікіні, струнка фігура та чарівні пейзажі – зацініть:

Читайте також: Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
  • 19 червня, 12:15
  • 551
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 483
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1557678
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз