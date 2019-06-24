Яскраві бікіні та пляж: як відпочиває Брітні Спірс

Американська поп-зірка Брітні Спірс вирішила влаштувати собі маленьку відпустку та показала струнку фігуру в купальнику. До того ж, співачка поділилась своїм першим досвідом з кавою.

37-річна американська співачка і танцівниця Брітні Спірс нарешті повернулась до активного життя в соцмережах. Після того, як зірка налагоджувала свій психічний стан у клініці, вона вирішила не ховатись від фанатів. Зараз знаменита білявка майже всім ділиться на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників.

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Зараз Бріт вирішила нарешті організувати собі відпустку на побережжі, тому разом з бойфрендом Семом Асгарі відзвітувала в мережі яскравими фото та відео. В одному з дописів вона також додала, що якось Енріке Ігласіас купив їй каву, і це було вперше, коли вона пила справжню каву, а не зі Старбакса. А тим часом на відео яскраве бікіні, струнка фігура та чарівні пейзажі – зацініть:

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