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Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів

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Нова версія Flyme 7 буде доступна для понад 20 моделей - фото 1
Нова версія Flyme 7 буде доступна для понад 20 моделей

Разом з презентацією Meizu 16Xs виробник оголосив про випуск масштабного оновлення фірмової прошивки Flyme до версії 7.3. Це остання збірка Flyme 7 – далі нас чекає вихід "вісімки". Апдейт вже отримали смартфони 16-ї серії, а загальний список підтримуваних пристроїв налічує понад 20 моделей.

Раніше оновлення до Flyme 7.3 отримали Meizu 16th, 16th Plus, 16X і X8. Також воно буде доступне власникам Note 8, Pro 7 (High edition), M6, Pro 6, Pro 5, MX6, E3, Note 6, Note 5, M3e, Max, 15 Plus, Pro 6 Plus, Pro 7, Pro 7 Plus, M6S, 15, M15, 15 Plus і Pro 6 Plus.

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Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330961

Прошивка включає технологію штучного інтелекту One Mind 3.0, що служить для оптимізації роботи пристрою, шляхом кращого управління системними ресурсами.

Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330958

Більшість моделей отримають підтримку просунутого режиму нічної зйомки.

Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330960

Функція Always on Display дозволяє показувати на заблокованому екрані час, повідомлення та іншу інформацію, а користувачі за бажанням можуть кастомізувати її за допомогою барвистих картинок.

Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330959

В іграх динамічні сцени будуть супроводжуватися вібрацією пристрою для підвищення ефекту занурення в події на екрані.

Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330964

Скріншот можна буде зробити не тільки натисканням кнопок живлення та гучності, а й свайпом трьома пальцями по екрану.

Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330962

Вбудований інструмент очищення системи отримав функцію блокування реклами, а видалення "сміття" з пристрою було краще оптимізовано для більшої ефективності.

Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів - фото 330963

Варто відзначити, що поки мова йде про оновлення китайської версії Flyme OS. Про терміни виходу апдейта для глобальної прошивки нічого не повідомляється.

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Джерело: Mydrivers
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