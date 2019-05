Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів

Разом з презентацією Meizu 16Xs виробник оголосив про випуск масштабного оновлення фірмової прошивки Flyme до версії 7.3. Це остання збірка Flyme 7 – далі нас чекає вихід "вісімки". Апдейт вже отримали смартфони 16-ї серії, а загальний список підтримуваних пристроїв налічує понад 20 моделей.

Раніше оновлення до Flyme 7.3 отримали Meizu 16th, 16th Plus, 16X і X8. Також воно буде доступне власникам Note 8, Pro 7 (High edition), M6, Pro 6, Pro 5, MX6, E3, Note 6, Note 5, M3e, Max, 15 Plus, Pro 6 Plus, Pro 7, Pro 7 Plus, M6S, 15, M15, 15 Plus і Pro 6 Plus.

Прошивка включає технологію штучного інтелекту One Mind 3.0, що служить для оптимізації роботи пристрою, шляхом кращого управління системними ресурсами.

Більшість моделей отримають підтримку просунутого режиму нічної зйомки.

Функція Always on Display дозволяє показувати на заблокованому екрані час, повідомлення та іншу інформацію, а користувачі за бажанням можуть кастомізувати її за допомогою барвистих картинок.

В іграх динамічні сцени будуть супроводжуватися вібрацією пристрою для підвищення ефекту занурення в події на екрані.

Скріншот можна буде зробити не тільки натисканням кнопок живлення та гучності, а й свайпом трьома пальцями по екрану.

Вбудований інструмент очищення системи отримав функцію блокування реклами, а видалення "сміття" з пристрою було краще оптимізовано для більшої ефективності.

Варто відзначити, що поки мова йде про оновлення китайської версії Flyme OS. Про терміни виходу апдейта для глобальної прошивки нічого не повідомляється.

