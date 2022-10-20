Меган Маркл відверто розповіла про стосунки з королевою Єлизаветою ІІ

Меган Маркл продовжує давати інтерв'ю, у яких розкриває подробиці життя британських монархів. Цього разу герцогиня Сассекська розповіла про покійну королеву Єлизавету ІІ.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл не могла оминути смерть Єлизавети ІІ у своєму новому інтерв'ю Variety. Герцогиня Сассекська разом з чоловіком була на похоронах однієї із найвпливовіших монархів світу, тож використала цей факт на свою користь. У розмові з журналістами Меган назвала Єлизавету "яскравим прикладом жіночого лідерства", а також поділилась, якою ж для неї стала ця втрата, пише Daily Express.

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Був такий вилив любові та підтримки. Я дуже вдячна, що змогла бути поряд зі своїм чоловіком, щоб підтримати його, особливо в цей час. Це так прекрасно – бачити спадок, який його бабуся зуміла залишити на багатьох фронтах. Звичайно, з точки зору жіночого лідерства, вона є найяскравішим прикладом того, який вигляд це має, – зауважила Маркл.

Колишня телезірка також згадала про свої зустрічі з королевою і те, як принц Гаррі пережив смерть бабусі.

Я відчуваю глибоку вдячність за те, що змогла провести з нею час та познайомитись. Це був складний період, але мій чоловік, який завжди оптимістичний, сказав: "Тепер вона возз'єднається зі своїм чоловіком", – додала Меган.

Також герцогиня згадала і про спільний світських вихід з Єлизаветою ІІ у червні 2018 році, який відбувся незабаром після весілля з принцом Гаррі.

Я думала про ті перші офіційні виходи, які були у нас, як це було особливо. Мені пощастило. І я досі пишаюсь тим, що мала такі приємні теплі моменти з нею, – відповіла Марк на питання, що спало їй на думку після смерті королеви.

До слова, Меган доволі позитивно відгукувалась про Єлизавету ІІ ще під час свого скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році. Тоді колишня акторка зауважувала, що королева завжди чудово ставилась до неї та навіть подарувала "красиві сережки з перлами та відповідне намисто".

Зараз кохана принца Гаррі зізнається, що такі серйозні моменти в житті, як втрата королеви, "змушують задуматись, на чому справді зосереджувати свою енергію".

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