Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці

Королева Єлизавета II у віці 96 років померла, змусивши тужити не лише Велику Британію, а й весь світ. Вона була однією з небагатьох монархів, які правили найдовше в історії, тож це стало великою втратою для британців.

Королева Єлизавета II покинула престол та світ 8 вересня, пробувши на престолі довгих 70 років. Ще у червні до такої дати тривали масштабні святкування, але вже тоді вона не брала участь у багатьох урочистостях через проблеми зі здоров'ям, пише theguardian.

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Востаннє королеву бачили на публіці на зустрічі з новою британською прем'єр-міністеркою Ліз Трасс 6 вересня. Тоді довелось порушити королівський протокол та перенести зустріч з Букінгемського палацу в Лондон у замок Белморал, де перебувала Єлизавета II. Тоді ж уважні прихильники зауважили, що вона має дуже втомлений вигляд та синьці на руках.

The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022

Згодом стало відомо, що лікарів у Букінгемському палаці турбував стан монарха, тож її радили перебувати під наглядом медиків. А ввечері 8 вересня на офіційному сайті королівської родини з'явилось повідомлення про смерть Єлизавети II.

Тепер спадкоємцем престолу стане її син, 73-річний принц Чарльз, якого вже зовсім скоро офіційно проголосять королем у палаці Сент-Джеймс у Лондоні. Прапори на визначних будівлях в країні приспустили, оголосивши період офіційної жалоби.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Бувши королевою Великої Британії та 15 інших королівств, а також главою Співдружності з 54 країнами, Єлизавета II була однією із найвпізнаваніших очільників держав у світі упродовж надзвичайного тривалого часу.

Зійшовши на престол у віці 25 років, вона успішно керувала монархією упродовж десятиліть, долаючи численні негаразди та бурхливі зміни. Єлизавета II сприймала свою роль, як обов'язок всього життя.

Коли мені був 21 рік, я присвятила життя служінню нашому народу і просила Божої допомоги, щоб дати цю обітницю. Хоч цю обітницю я дала ще молодою і недосвідченою, я не шкодую про це і не відмовляюсь від жодного свого слова, – говорила королева у своєму посланні до срібного ювілею у 1977 році.

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