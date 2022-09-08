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Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці

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Велика Британія в офіційному траурі через смерть королеви Єлизавети ІІ - фото 1
Велика Британія в офіційному траурі через смерть королеви Єлизавети ІІ / Jack Lucas Smith on Unsplash

Королева Єлизавета II у віці 96 років померла, змусивши тужити не лише Велику Британію, а й весь світ. Вона була однією з небагатьох монархів, які правили найдовше в історії, тож це стало великою втратою для британців.

Королева Єлизавета II покинула престол та світ 8 вересня, пробувши на престолі довгих 70 років. Ще у червні до такої дати тривали масштабні святкування, але вже тоді вона не брала участь у багатьох урочистостях через проблеми зі здоров'ям, пише theguardian.

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Востаннє королеву бачили на публіці на зустрічі з новою британською прем'єр-міністеркою Ліз Трасс 6 вересня. Тоді довелось порушити королівський протокол та перенести зустріч з Букінгемського палацу в Лондон у замок Белморал, де перебувала Єлизавета II. Тоді ж уважні прихильники зауважили, що вона має дуже втомлений вигляд та синьці на руках.

Згодом стало відомо, що лікарів у Букінгемському палаці турбував стан монарха, тож її радили перебувати під наглядом медиків. А ввечері 8 вересня на офіційному сайті королівської родини з'явилось повідомлення про смерть Єлизавети II.

Тепер спадкоємцем престолу стане її син, 73-річний принц Чарльз, якого вже зовсім скоро офіційно проголосять королем у палаці Сент-Джеймс у Лондоні. Прапори на визначних будівлях в країні приспустили, оголосивши період офіційної жалоби.

Бувши королевою Великої Британії та 15 інших королівств, а також главою Співдружності з 54 країнами, Єлизавета II була однією із найвпізнаваніших очільників держав у світі упродовж надзвичайного тривалого часу.

Зійшовши на престол у віці 25 років, вона успішно керувала монархією упродовж десятиліть, долаючи численні негаразди та бурхливі зміни. Єлизавета II сприймала свою роль, як обов'язок всього життя.

Коли мені був 21 рік, я присвятила життя служінню нашому народу і просила Божої допомоги, щоб дати цю обітницю. Хоч цю обітницю я дала ще молодою і недосвідченою, я не шкодую про це і не відмовляюсь від жодного свого слова, – говорила королева у своєму посланні до срібного ювілею у 1977 році.

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