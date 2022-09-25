Королівська родина вперше показала фото місця поховання Єлизавети II

Королеву Єлизавету II поховали в Лондоні 19 вересня. Урочиста церемонія прощання тривала цілий день. А тепер же королівська родина вперше показала фото могильної плити у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку, де й спочиває Її Величність.

Так, Єлизавету II поховали поруч з її чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким. Як видно з фото у Twitter, на надгробному камені вигравірувано чотири імені: короля Георга VI, королеви-матері Єлизавети (батьків правительки), Єлизавети II та принца Філіпа.

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Тіло самої королеви Великої Британії спочиває в меморіальній каплиці короля Георга VI. Нині вона обставлена вінками із живих квітів. Тут також похована сестра Єлизавети II принцеса Маргарет.

Принц Філіп спочатку був похований у Королівському склепі у каплиці Святого Георгія. Після смерті королеви його останки перенесли в Меморіальну каплицю, щоб він лежав поруч із дружиною.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

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