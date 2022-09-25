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Королівська родина вперше показала фото місця поховання Єлизавети II
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Королеву Єлизавету II поховали в Лондоні 19 вересня. Урочиста церемонія прощання тривала цілий день. А тепер же королівська родина вперше показала фото могильної плити у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку, де й спочиває Її Величність.
Так, Єлизавету II поховали поруч з її чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким. Як видно з фото у Twitter, на надгробному камені вигравірувано чотири імені: короля Георга VI, королеви-матері Єлизавети (батьків правительки), Єлизавети II та принца Філіпа.
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Тіло самої королеви Великої Британії спочиває в меморіальній каплиці короля Георга VI. Нині вона обставлена вінками із живих квітів. Тут також похована сестра Єлизавети II принцеса Маргарет.
Принц Філіп спочатку був похований у Королівському склепі у каплиці Святого Георгія. Після смерті королеви його останки перенесли в Меморіальну каплицю, щоб він лежав поруч із дружиною.
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