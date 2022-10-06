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Особливий графік та відсутність обіду: колишній працівник про звички короля Чарльза ІІІ
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Новий король Великої Британії Чарльз ІІІ відомий не лише своїми негараздами з чорнильними ручками, а й неабиякою працьовитістю. Про особливі звички сина Єлизавети ІІ розповів його колишній прессекретар.
Упродовж останніх кількох тижнів до Чарльза ІІІ прикуто дуже багато уваги, адже становлення нового короля є дійсно важливим не лише для британців. Нещодавно колишній прессекретар монарха Джуліан Пейн поділився, який щільний графік у Чарльза, пише express.
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Ще до того, як син Єлизавети ІІ посів престол, він вже вирішив присвятити все своє життя особливому титулу. Він звик працювати ледь не до півночі та замість сніданку обирав салат з сезонних фруктів з насінням та чай. Що ж до обіду, то новий король ігнорував цю трапезу, замінивши її на фізичну активність.
Король не обідає. Перший урок, який я засвоїв, коли був з ним у дорозі, полягав у тому, щоб щільно поснідати або взяти з собою кілька закусок, щоб підтримувати себе в тонусі. Робочий день доволі довгий, – ділиться Пейн.
Колишній принц Уельський робив перерву у "невпинному графіку" близько 13:00, але не для обіду, а для прогулянки.
Король не любить довго сидіти у приміщеннях, тож вікна завжди відчинені навстіж, – додає колишній прессекретар.
Перша справжня ж перерва запланована на 17:00 для чаювання. У цей період він часто з королевою-консортом насолоджується бутербродами та шматочком фруктового торта. Після цього монарх повертається до свого столу, щоб знову зайнятись документами.
Вечеря запланована рівно на 20:30 і включає продукти, які вирощено на території маєтку монархів. До слова, Чарльз дотримується переважно рослинної дієти.
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