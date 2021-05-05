Меган Маркл написала книгу для дітей: вона присвятила її чоловікові та сину

Меган Маркл написала свою першу дитячу книгу під назвою "The Bench" ("Лавка"). Вона присвячена відносинами між батьком і сином з точки зору матері, а також місцю любові у сучасному сімейному житті.

Під час написання книги герцогиня Сассекська надихалася відносинами її чоловіка принца Гаррі та син Арчі. Про це повідомляє Mashable.

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Книгу проілюстрував художник Крістіан Робінсон. У США публікацією займається видавництво Random House Children's Books, у Великій Британії – Puffin. У продаж "Лавка" надійде 8 червня. Також Меган Маркл планує записати аудіверсію твору.

"Лавка" почалася як вірш, який я вигадала для чоловіка у День батька, через місяць після народження Арчі, – розповіла Маркл. – Цей вірш перетворився на історію. Крістіан доповнив її красивими та повітряними акварельними ілюстраціями, які показують теплоту, радість та комфорт відносин між батьками та синами з різних верств суспільства".

Нагадаємо, зараз Меган Маркл і принц Гаррі готуються стати батьками вдруге. Про швидке поповнення у родині вони оголосили в середині лютого.

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